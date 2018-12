Bei der Heimpremiere von Ralph Hasenhüttl im St. Mary’s Stadium feiern "The Saints" mit dem 3:2-Erfolg ihren ersten Sieg seit dem vierten Spieltag. Begünstigt wurde der Erfolg ausgerechnet vom den deutschen Arsenal-Akteuren.

Bis kurz vor Ende der Partie steht es 2:2 und es sieht so aus, als wenn alle Seiten zumindest einigermaßen zufrieden nach Hausen gehen können. Southampton würde bei der Hasenhüttl-Heimpremiere einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holen und Arsenal seine Serie von 22 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge fortsetzen.

Aber dann kommt die 85. Minute. Mesut Özil vertändelt im Mittelfeld den Ball und die Hausherren werfen noch einmal alles nach vorne. Ein langer Ball in den Strafraum – eigentlich kein Problem für Bernd Leno. Aber der verschätzte sich und der hinter ihm stehende Charlie Austin köpfte völlig frei ins leere Tor. 3:2 für die Saints und Bernd Leno wird zur traurigen Gestalt.

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot des FC Arsenal kaufen - hier geht es zum Shop

Aber für den deutschen Nationaltorhüter ist der Patzer kein Grund, den Kopf hängenzulassen. „Ich habe den Ball leicht berührt, aber am Ende doch verpasst. Daher war es ein bisschen unglücklich. Aber hey, no risk, no fun“, bewertet Leno die Situation nach dem Spiel.

An seiner Spielweise will er daher nichts ändern. "Vielleicht erwische ich das nächste Mal den Ball oder ich bleibe auf der Linie und schau dem Ball hinterher. Dann sagt niemand 'Du bist rausgekommen und hast den Ball nicht bekommen'. Das gehört zum Leben eines Torhüters, aber ich würde es wieder so machen."

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die Premier League live & auf Abruf erleben

Auch dem Ende der Serie will der 26-Jährige keine zu große Bedeutung zumessen. „Nach 22 Spielen kann man mal wieder ein Spiel verlieren. Es ist zwar enttäuschend, aber nun spricht keiner mehr über die Serie und wir können nach vorne schauen.“

Damit bleibt der FC Arsenal auf dem fünften Rang in der Tabelle, hat aber mittlerweile schon elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool. Der FC Southampton verlässt mit dem Sieg die Abstiegsplätze und springt auf Rang 17. (Service: Zum Premier League-Datencenter auf SPORT1)