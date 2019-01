Im Titelkampf der Premier League befand sich Manchester City nach dem Sieg von Spitzenreiter FC Liverpool unter Zugzwang. Die Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten Huddersfield Town löste das Team von Trainer Pep Guardiola letztlich aber sehr souverän.

Die Citizens gewannen das Duell mit dem Tabellenletzten mit 3:0 und stellten somit den ursprünglichen Vier-Punkte-Rückstand auf Liverpool wieder her. Huddersfield liegt nach der Niederlage bereits zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer. (Service: Tabelle der Premier League)

In einem Spiel, in dem sich City lange mühte, nach der Pause aber aufdrehte, waren Ex-Löwen-Profi Christopher Schindler per Eigentor (18.), Raheem Sterling (54.) und Leroy Sane (56.) die Torschützen. Der deutsche Nationalspieler glänzte zudem als Vorbereiter des 2:0 - auch wenn er sich zuvor in knapper Abseitsposition befand.

Situation bei Huddersfield spitzt sich zu

Während Manchester City ohne große Mühe drei wichtige Punkte im Titelrennen einfuhr, spitzt sich die Situation bei Gegner Huddersfield weiter zu.

Das Schlusslicht wartet seit mittlerweile zehn Premier-League-Partien auf einen Sieg - den letzten Dreier konnte Huddersfield am 25. November 2018 bejubeln.

Auf das Team von Interimstrainer Mark Hudson, der nach dem überraschenden Rücktritt von David Wagner zunächst übernahm, kommen schwierige Wochen zu - der zweite Klassenerhalt in Folge wäre ein Kunststück, zumal mit dem FC Everton, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal in den nächsten Partien harte Brocken warten. (Service: Spielplan der Premier League)

In Kürze soll bei den Terriers der bisherige Dortmunder U23-Trainer Jan Siewert als neuer Teammanager vorgestellt werden.