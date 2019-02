Offensivstar Roberto Firmino vom FC Liverpool droht womöglich eine längere Zwangspause.

Der Ex-Hoffenheimer musste beim 0:0 bei Manchester United bereits nach 31 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Brasilianer war ohne Fremdeinwirkung mit dem rechten Fuß umgeknickt.

"Unglücklicherweise habe ich keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendetwas mit dem Sprunggelenk", sagte Klopp zum Gesundheitszustand von Firmino. "Bobby hat zunächst gesagt, dass er weitermachen könne, zeigte dann aber an, dass es nicht mehr geht."

Anzeige

Firmino verlässt Stadion auf Krücken

Das Stadion verließ der 27 Jahre alte Angreifer auf Krücken.

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden |ANZEIGE

Firmino zählt mit neun Toren und fünf Vorlagen in 27 Premier-League-Spielen zu den Leistungsträgern bei Liverpool.

Bereits am Mittwoch empfangen die Reds im nächsten Ligaspiel den FC Watford. In der Champions League steigt am 13. März das Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern.