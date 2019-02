Der FC Liverpool hat sich für das Achtelfinale in der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München warmgeschossen. Zehn Tage vor dem Kräftemessen mit dem deutschen Rekordmeister gewann die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp am 26. Spieltag der Premier League mit 3:0 (2:0) gegen den AFC Bournemouth und steht mit 65 Punkten drei Zähler vor Meister Manchester City an der Tabellenspitze.

Die Treffer der Reds erzielten Sadio Mane (24.), Georginio Wijnaldum (34.) und Mohamed Salah (48.).

Nach einer Flanke von Kapitän James Milner traf Mane (24.) per Kopf zur Führung für die Reds, die in den beiden Ligaspielen zuvor jeweils nicht über ein Remis hinausgekommen waren. Nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld nahm Wijnaldum (34.) den Ball im Strafraum mit dem rechten Fuß an und schloss mit selbigem sehenswert per Heber über Bournemouth-Schlussmann Artur Boruc ab. Den Schlusspunkt setzte Salah (48.) nach einem Zuspiel des früheren Hoffenheimers Roberto Firmino.

Arsenal London um den deutschen Nationaltorhüter Bernd Leno und Innenverteidiger Shkodran Mustafi gewann bei Huddersfield Town mit 2:1 (2:0) und hält mit 50 Zählern Anschluss an die Europacup-Plätze. Für die Terrier um den deutschen Teammanager Jan Siewert, die mit elf Punkten abgeschlagen am Tabellenende stehen, wird die Rettung immer unwahrscheinlicher.

Ohne den verletzten Toptorjäger und früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang sorgte Alex Iwobi (16.) per Direktabnahme nach einer Flanke des früheren Schalkers Sead Kolasinac für die Führung der Gunners, bei denen 2014er-Weltmeister Mesut Özil erkrankt im Kader fehlte. Kurz vor der Pause (44.) erhöhte der in der Mitte freistehende Alexandre Lacazette. In der Nachspielzeit (90.+3) unterlief Kolasinac ein Eigentor.