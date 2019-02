Der englische Meister Manchester City hat die Tabellenführung in der Premier League übernommen.

Das Team von Startrainer Pep Guardiola gewann beim FC Everton mit 2:0 (1:0) und zieht aufgrund der besseren Tordifferenz vorerst am FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp vorbei.

Die Treffer für City erzielten Aymeric Laporte (45.+2) und Gabriel Jesus (90+7) (DATENCENTER: Die Tabelle).

"Ich denke nicht so viel über die Tabelle nach, aber vor vier oder fünf Tagen hätten wir sieben Punkte hinten liegen können. Es zeigt uns, dass wir niemals aufgeben dürfen", sagte Guardiola.

Gündogan vergibt die Führung

Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte in der 20. Minute nach Zusammenspiel von DFB-Teamkollege Leroy Sane und David Silva die Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch am Querbalken.

Kurz vor der Pause flankte Silva per Freistoß in den Strafraum, Laporte sorgte per Kopf für die Führung. In der achten Minute der Nachspielzeit machte Jesus den 20. Saisonsieg der Skyblues perfekt, die wie Liverpool 62 Punkte auf dem Konto haben.

Liverpool hatte die vergangenen beiden Ligaspiele gegen Leicester City (1:1) und West Ham United (1:1) nicht gewonnen und so einen komfortablen Vorsprung von fünf Punkten verspielt. Die Reds haben jedoch ein Spiel weniger als City absolviert.