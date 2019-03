Der FC Liverpool hält dem Druck im Rennen um die Meisterschaft in der Premier League weiter stand - was Trainer Jürgen Klopp zum Anlass genommen hat, direkt eine Kampfansage an die Konkurrenz zu schicken.

Mit dem Comeback-Sieg beim FC Burnley halten die Reds Anschluss an den aktuellen Spitzenreiter Manchester City und den Rückstand mit nur einem Zähler weiterhin gering. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League)

Der Coach ist sich dabei sicher, dass sein Team das Zeug hat, im engen Titelrennen Ausdauer zu beweisen und bis zum Ende durchzuhalten.

Anzeige

"Wir müssen nur sicherstellen, in der Liga in der ganz oben zu bleiben. Die Botschaft ist: Uns wird keiner los, wenn wir so wie gegen Burnley spielen. Es war die perfekte Mischung zwischen Fußball spielen und dem Kampf gegen den Gegner und die äußeren Bedingungen", lautet Klopps Kampfansage an die Konkurrenz.

In Burnley siegten die Reds trotz anfänglichem Rückstand noch mit 4:2, Roberto Firmino und Sadio Mane hatten mit je zwei Toren für eine geglückte Generalprobe vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München gesorgt. (Champions-League-Achtelfinale am Mi.: FC Bayern - FC Liverpool ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Alle Infos zu Bayern München vs. Liverpool im SPORT1-Fantalk am Mittwoch ab 20 Uhr LIVE im TV

Klopp dementiert Probleme in der Offensive

Zuvor hatte es in drei der letzten vier Partien lediglich ein torloses Remis für die Reds gegeben, jeweils auswärts beim FC Bayern, im Spitzenspiel bei Manchester United sowie im Derby beim FC Everton. Den Glauben an sich selbst habe die Mannschaft deswegen jedoch nicht verloren.

"Wir haben kein Problem mit unserem Selbstvertrauen. Das hatten wir auch nach dem Everton-Spiel nicht. Wenn wir fünf Mal treffen [wie gegen Watford, Anm. d. Red.], sind wir der beste Sturm der Welt, wenn wir kein einziges Tor machen, hätten wir ein Offensiv-Problem", dementierte Klopp den Vorwurf einer stockenden Offensive.

DAZN gratis testen und die internationalen Top-Ligen live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Am Dienstagnachmittag reisen die Reds nach München, wo am Mittwochabend der Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse steigt. Hier können Klopp & Co. ihre Standhaftigkeit und ihr Durchhaltevermögen in einem Titelrennen direkt unter Beweis stellen...