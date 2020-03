Rund 250 Milliarden Euro hat sich Manchester City sein neues Trainingsgelände kosten lassen. Doch momentan herrscht Stille auf der 720.000 Quadratmeter großen Anlage. Auf Grund der Coronakrise wurde die Nutzung untersagt, die Stars müssen sich woanders fit halten.

Doch wann werden ihre fußballerischen Fähigkeiten überhaupt wieder gefragt sein? Die englische Premier League wird vorerst bis zum 3. April keine Spiele austragen. Und wie es danach weiter geht, weiß aktuell niemand.

Je länger die Aussetzung andauert, desto immenser werden die finanziellen Verluste für Liga und Klubs sein. Die größten Einbußen entstehen durch die fehlenden Einnahmen aus dem TV-Vertrag. Keine Spiele, keine TV-Übertragungen, kein Geld – so einfach ist die Rechnung. Und hier droht England der Super-GAU.

Fette Einnahmen aus TV-Vertrag

Denn Vereine der Premier League trifft es stärker als in anderen Ländern, da der Kontrakt mit den Fernsehanstalten lukrativer ist. Der derzeit gültige Vertrag zwischen Premier League und den Rechteinhabern Sky Sports und BT Sports enthält im Zeitraum von 2019 bis 2022 ein Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro pro Saison alleine für die nationale Ausstrahlung der Übertragungen. Hinzukommen weitere Einnahmen aus der internationalen Verbreitung.

Somit wackelt nach Informationen von Sportsmail der fette TV-Vertrag mit insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro Einnahmen, sollte die Saison 2019/20 nicht bis zum 31. Juli beendet werden können.

Denn am 1. August beginnt der Rahmenzeitplan der neuen Spielzeit und damit der neue Berechnungszeitraum der TV-Gelder. Konkret droht Englands Klubs ingsgesamt ein Verlust von über 820 Millionen Euro aus dem Gesamtvolumen des Deals.

Chelsea-Besitzer Abramovich betroffen

Solche finanziellen Ausfälle würden den Vereinen immens schaden. Das Ausmaß der finanziellen Bedrohung ist kaum absehbar, zumal aktuell nur Spekulationen und Hochrechnungen möglich sind.

Doch wie auch in der Bundesliga dürfte die Existenz einiger Klubs bedroht sein.

Denn es kommen neben fehlenden Ticketeinnahmen, Sponsoring etc. weitere Verluste durch die Coronakrise hinzu. Beispielsweise hat Chelsea-Besitzer Roman Abramovich seit Jahresbeginn 2,6 Milliarden Euro Verlust gemacht. Auch andere Investoren, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona betroffen sind, haben weniger Geld zur Verfügung, um in englische Fußball-Vereine zu investieren.

UEFA forder angeblich Geld

Möglicherweise droht der Premier League wie auch den anderen europäischen Ligen ein weiterer Kostenpunkt. Einem Bericht von The Athletic zu Folge plant die UEFA, in Folge der Verschiebung der EM auf 2021 einen Betrag in Höhe von rund 300 Millionen Euro als Entschädigung von Ligen und Verein zu verlangen.

Um den größtmöglichen Schaden zu verhindern, will die Premier League ihre Saison also unbedingt zu Ende bringen.

Pro Team stehen noch neun bis zehn Spiele aus. Der FC Liverpool, dem die Meisterschaft kaum noch zu nehmen ist – sollte die Saison zu Ende gespielt werden – muss noch neun Partien absolvieren.

Premier League unter Zeitdruck

Zugute kommt der Liga, dass die Europameisterschaft dieses Jahr nicht mehr ausgetragen wird. Somit bleiben Stand jetzt von April bis Juli noch drei Monate. Doch die anderen Wettbewerbe wie FA Cup und Champions League müssen ebenfalls noch zu Ende gespielt werden.

Eines ist klar: Der Premier League läuft wie ganz Fußball-Europa die Zeit davon.