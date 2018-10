Yunier Dorticos ist im Kampf um die Muhammad Ali Trophy im Cruisergewicht ins Halbfinale eingezogen. Der "K.o.-Doctor" bezwang im Rahmen der World Boxing Super Series in der Nacht auf Sonntag im Viertelfinale Mateusz Masternak nach Punkten.

Der Fight wurde mit 116:112, 115:113 und 115:113 für Dorticos gewertet. Im Halbfinale bekommt es der Kubaner mit Andrew Tabiti zu tun, der Ruslan Fayfer in der vergangenen Woche aus dem Turnier geworfen hatte (Die Ergebnisse im Überblick).

Dorticos steht nach seinem Sieg gegen Masternak bei einer Kampfbilanz von 23:1, 21 davon gewann er durch K.o.

Rodriguez bezwingt Moloney

In einem weiteren Viertelfinale der Ali Trophy kämpfte sich Emmanuel Rodriguez weiter. Der Bantamgewichtler schlug den zuvor unbesiegten Jason Moloney in zwölf packenden Runden nach Punkten.

Die Kampfrichter entschieden mit 113:115, 115:113, 115:113 zu Gunsten von Rodriguez. Der Titelverteidiger aus Puerto Rico bekommt es nun im Halbfinale mit Naoya Inoue zu tun, der Juan Carlos Payano eliminiert hatte.

Zweite Auflage der WBSS

Das Turnier um die Muhahammad Ali Trophy wurde von Promoter Kalle Sauerland ins Leben gerufen. Die Grundidee: Die stärksten Boxer verschiedener Gewichtsklassen, darunter auch Weltmeister verschiedener Verbände, im besten Fall alle, sollen sich miteinander messen und den Besten der Besten ermitteln.

Im letzten Jahr feierte das Turnier unter anderem in Berlin seine Premiere. Im Cruisergewicht siegte der Ukrainer Oleksandr Usyk, der in seinem Auftaktfight in Berlin Marco Huck ausschaltete. Im Supermittelgewicht gewann Callum Smith das Finale gegen George Groves.

In diesem Jahr kämpfen acht Boxer im Cruisergewicht, acht im Superleichtgewicht, sowie acht Sportler im Bantamgewicht um die Trophy.

Insgesamt nehmen 24 Kämpfer teil, darunter fünf amtierende Weltmeister.