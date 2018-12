In der Nacht von Samstag auf Sonntag heißt es wieder "Ready to Rumble" im Madison Square Garden. Canelo Alvarez und Rocky Fielding werden sich dann im Kampf um den Weltmeistertitel der WBA im Super-Mittelgewicht gegenüberstehen. Der Kampf wird am Sonntag ab 01.00 Uhr LIVE auf DAZN übertragen und kein Geringerer als Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua sitzt als Experte am Mikrofon.

Ein spektakulärer Fight sollte garantiert sein. Fielding holte sich den Titel erst im Juli durch einen Sieg über Tyron Zeuge.

"Ich ging nach Deutschland und holte mir den WM-Titel, obwohl mir niemand eine Chance gegeben hatte. Jetzt ist ähnlich. Aber ich bin super vorbereitet und glaube an mich", gibt sich Rocky selbstbewusst bei der Pressekonferenz vor dem Kampf.

Aber sein Gegner könnte leichter sein. Immerhin ist Canelo als K.o.-König bekannt. Bereits 34 seiner Kämpfe beendete er vorzeitig.

ANZEIGE: DAZN zeigt Canelo Alvarez vs. Rockey Fielding am Sonntag ab 1 Uhr LIVE. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern.

"Er ist zurecht Weltmeister. Mir ist die Herausforderung bewusst. Aber ich bin sicher, dass ich mir einen weiteren Gürtel holen werde", gibt Alvarez das Ziel aus, sich nach den WM-Titeln der IBO, WBA und WBC im Mittelgewicht den vierten Gürtel umzuschnallen.

DAZN mit Joshua

Den Kampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury hat sich Anthony Joshua als Zuschauer noch geschenkt. Doch für diesen Kampf kommt er in die Halle. Aber nicht als einfacher Zuschauer, sondern als Experte.

Vielleicht schaut er sich auch schon mal seinen nächsten Kampfplatz an. Zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte um einen Vereinigungskampf mit Wilder oder ein Duell mit seinem Landsmann Fury.

Doch vielleicht kommt es auch ganz anders und Schwergewichts-Herausforderer Jarrell Miller bekommt seine Chance. "Du kannst nicht als Weltmeister bezeichnet werden, wenn du nicht überall auf der Welt kämpfst – und natürlich auch in Amerika", hofft Miller auf seine Chance.