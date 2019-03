Es ist die Hammer-Nachricht des Tages!

UFC-Megastar Conor McGregor hat überraschend seine aktive Karriere im Mixed Martial Arts für beendet erkärt.

Das teilte der 30-Jährige am Dienstagmorgen auf seinem offiziellen Twitter-Account mit. McGregor hatte erst im September 2018 einen neuen neuen, sechs Kämpfe umfassenden Deal bei der MMA-Liga unterschrieben.

Anzeige

"Hallo Leute, kurze Ankündigung"

In dem Statement schreibt der ehemalige Leicht- und Federgewichts-Champion: "Hallo Leute, kurze Ankündigung, ich habe mich dazu entschieden, vom Mixed-Martial-Arts-Sport zurückzutreten. Ich wünsche allen meinen alten Kollegen alles Gute in diesem Wettbewerb. Jetzt geselle ich mich zu den anderen, die ebenfalls zurückgetreten sind. Drinks auf mich!"

Am Montagabend (Ortszeit) war der charismatische Ire noch zu Gast bei Jimmy Fallon in der US-Talksendung "Tonight Show" gewesen, dort war allerdings noch keine Rede von einem Rücktritt gewesen. Im Gegenteil: Dort sprach er noch davon, dass sein "nächster Kampf für Juli verhandelt" werde: "Im Moment ist es viel Politik. Kampfsport ist verrückt, aber, wie ich meinen Fans bereits gesagt habe, ich bin in Form und bereit."

Meint Conor McGregor es ernst? Oder pokert er?

Vor wenigen Tagen hatte der irische Superstar in einer Q-&-A-Session verkündet, er werde nur dann wieder für die UFC antreten, wenn diese ihn zum Teilhaber mache. Da das Unternehmen nach Angaben seines Bosses Dana White 7 Milliarden Dollar wert sein soll, ist das keine geringfügige Forderung - und es galt bislang als sicher, dass die UFC nicht auf sie eingehen wird.

Nicht auszuschließen, dass die Rücktrittsankündigung McGregors, der für seine Geschäftstüchtigkeit und seine Publicity-Stunts berüchtigt ist, sich noch als Teil eines großen Pokerspiels um mehr Geld entpuppen wird.

Bemerkenswert und wohl kaum ein Zufall: McGregor ließ die Bombe kurz nach sechs Uhr morgens deutscher Zeit platzen. In den USA ist es nun Nacht und die dort beheimatete UFC wird sich erstmal sortieren müssen, bevor sie McGregors Ankündigung beantworten kann.

Nur ein UFC-Match seit 2016

Erst vor rund zwei Wochen hatte es Aufregung um den irischen Superstar gegeben, als er das Handy eines Fans zerstört hatte, nachdem dieser versucht hatte, ihn zu fotografieren.

Im vergangenen Oktober hatte McGregor gegen Khabib Nurmagomedov seine bisher schwerste Niederlage hinnehmen müssen - nachdem er zuvor schon fast zwei Jahre keinen Kampf im Octagon bestritten hatte.

Im August 2017 hatte McGregor stattdessen einen lukrativen Boxkampf gegen den ähnlich tickenden Floyd Mayweather bestritten und verloren. McGregors Jahreseinkommen 2018 wird von Forbes auf 99 Millionen Dollar geschätzt, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind demnach die einzigen Sportler, die mehr eingestrichen haben.

Sollte McGregor Ernst machen mit dem Rücktritt, wäre ein Rückkampf gegen Mayweather ein logischer nächster Schritt. Auch ein Karriere-Neustart in Hollywood oder bei der Wrestling-Liga WWE, von der McGregor stark inspiriert ist, wären theoretische Optionen.