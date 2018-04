Seine Rückkehr bei WWE WrestleMania 34 deutete schon stark darauf hin, nun ist es offiziell: der legendäre Undertaker macht weiter.

Die Wrestling-Liga hat den ersten Kampf des 53-Jährigen nach der Mega-Show bestätigt - er steigt schon in wenigen Wochen.

Der Deadman wird beim WWE Greatest Royal Rumble mitmischen, der mit großer Bedeutung aufgeladenen, neuen Großveranstaltung in Saudi-Arabien am 27. April.

Im König-Abdullah-Stadion wird es ein Sarg-Match des Undertaker gegen Rusev geben. Passend zum mythischen Charakter des Undertaker ist der Sieger derjenige, der seinen Gegner in einen Sarg steckt und diesen zuklappt.

Undertaker siegte bei WrestleMania klar

Der Undertaker war am Sonntag bei WrestleMania nach einem Jahr Pause - und seinem scheinbaren Karriere-Ende bei WrestleMania 33 - in den Ring zurückgekehrt und besiegte John Cena klar.

Mit einer Fortführung der Fehde gegen den erfolgreichsten WWE-Star der vergangenen 15 Jahre ist zu rechnen. Gegen Rusev - der in der WWE-Hierarchie deutlich niedriger steht - ist mit einem ebenso deutlichen Triumph des Undertaker zu rechnen.

Das seltene Erscheinen der Legende - er hat einen Teilzeit-Vertrag, der angeblich noch mehrere Jahre läuft - ist aber ein weiteres Zeichen für die Wichtigkeit, die WWE in der Wüsten-Show sieht.

Auch Chris Jericho beim Greatest Royal Rumble

Hauptkampf der Veranstaltung wird ein 50-Mann-Match im Stil des ursprünglichen Royal Rumble sein, der jedes Jahr die WrestleMania-Saison einläutet. Teilnehmer sind unter anderem Daniel Bryan, Kurt Angle und - in seinem ersten WWE-Match in diesem Jahr - Chris Jericho.

Ebenfalls angesetzt: Ein Duell zwischen John Cena und Triple H und ein WrestleMania-Rückkampf zwischen Universal Champion Brock Lesnar und Roman Reigns. Nach dem überraschenden Sieg Lesnars in der Blutschlacht von New Orleans gilt als gut möglich, dass in dem Steel Cage Match die über ein Jahr lange Regentschaft Lesnars enden wird - trotz dessen Vertragsverlängerung.

Die Show wird um 18 Uhr deutscher Zeit beginnen und auf der Streaming-Plattform WWE Network übertragen.