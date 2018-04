Lange Reden, ausgiebige Danksagungen: So etwas gibt es bei jeder Ruhmeshallen-Zeremonie. So etwas dagegen nicht unbedingt.

Die Einführung der Dudley Boyz (D-Von und Bubba Ray Dudley) in die WWE Hall of Fame zu Beginn des WrestleMania-34-Wochenendes endete mit einer Attacke des legendären Tag Teams. Es schnappte sich einen Show-Mitarbeiter durch einen Tisch, der sie ermahnte, ihre Rede nicht weiter auszudehnen - und schleuderte ihn durch einen Tisch!

Dudley Boyz treffen alte Bekannte wieder

Die Aktion war - man kann es sich bei WWE denken - eine geplante Einlage. Sie sollte auf ihre Weise an die große Karriere der Dudleyz erinnern. Sowohl in der früheren Kult-Liga ECW, wo sie den Durchbruch schafften, als auch später bei WWE waren die Tisch-Attacken ihr Markenzeichen.

Ein weiterer Höhepunkt der Ansprache: Auf der Showbühne in New Orleans gab es eine umjubelte Wiedervereinigung der Dudleyz mit ihren früheren Wiedersachern Edge und Christian sowie den Hardy Boyz. Ihr TLC Match (Tables, Ladders & Chairs) 2001 war einer der spektakulärsten WrestleMania-Kämpfe aller Zeiten.

Bill Goldberg Headliner der WWE Hall of Fame 2018

Ebenfalls neu in der Hall of Fame: Bill Goldberg, der Headliner der Klasse von 2018. Ein Jahr nach dem Ende seines Ring-Comebacks bei WrestleMania 33 dankte Goldberg alten WCW-Weggefährten wie Diamond Dallas Page und Sting, und begründete sein spätes Comeback bei WWE - er wollte, dass sein spät geborener Sohn ihn einmal live in seiner alten Heldenrolle erlebt.

Auch seine Rede endete stilecht, wenn auch nicht handgreiflich. Goldberg stellte die altebekannte Frage: "Who's next?"

Jeff Jarrett und Mark Henry mit Insider-Gags

Weitere Höhepunkte der Show: Eine Gesangseinlage von "Double J" Jeff Jarrett, dessen Hall-of-Fame-Einzug die Versöhnung mit WWE nach einem spektakulären Zerwürfnis Ende der Neunziger vollendet.

Gemeinsam mit seinem früheren Begleiter, dem "Road Dogg" Jesse Jammes, trällerte er das Lied "With my Baby tonight", mit dem sich Jarrett bei der früheren WWF einst als Wundersänger inszenierte (In Wahrheit hatte Jammes das Lied gesungen und Jarrett nur die Lippen dazu bewegt - eine geplante Fehde zwischen den beiden wegen dieser Story-Idee kam nie zustande, weil Jarrett die Liga zwischenzeitlich verließ).

Ein weiterer Insider-Gag: Der frühere World Champion Mark Henry beendete seine Hall-of-Fame-Rede, indem er in sein berühmtes lachsfarbenes Jackett schlüpfte. In diesem Outfit hatte er in einem der denkwürdigsten Momente seiner Laufbahn sein Karriere-Ende vorgetäuscht - nur um dann stattdessen John Cena seinen Rivalen zu attackieren.

Am Ende des sehr sympathischen Auftritts hielt Henry in Anspielung auf diese legendäre Aktion fest: "I still got a lot left in the tank."

Spezielle Ehrung für Kid Rock

Weitere Legenden, die in die Hall of Fame einzogen: Ivory, einst als "Tina Ferrari" in der nun über eine Netflix-Serie zu neuen Ehren gekommene Frauen-Liga GLOW aktiv, später WWE-Damenchampion in der "Attitude"-Ära um die Jahrtausendwende.

Aus der vorherigen Boom-Periode in den Achtzigern wurde Hillbilly Jim geehrt, ein Publikumsliebling, der den sympathischen Burschen vom Land gab und oft an Hulk Hogans Seite wrestlete.

Außerdem ergänzte Musik-Star Kid Rock den "Celebrity Wing" der Hall of Fame. Kid Rock hatte mehrfach bei WWE performt, zudem war sein "American Bad Ass" zwischenzeitlich die Einzugsmusik des Undertaker. Kid Rocks Anwesenheit schürt die Spekulationen, dass er auch beim nicht offiziell bestätigten WrestleMania-Match des Undertaker gegen John Cena eine Rolle spielen könnte.

Den "Warrior Award" für eine inspirierende Lebensleistung erhielt J.J. Robertson, ein lebensfroher, junger Sportfan aus New Orleans, der seit seinem ersten Lebensjahr mit einer schweren Leberkrankheit kämpft.

WWE-Legende The Ultimate Warrior - selbst als Person nicht unumstritten - war vor vier Jahren in New Orleans Headliner der Hall-of-Fame-Klasse. Wenige Tage später starb der Warrior plötzlich an einem Herzinfarkt. Seine Witwe Dana verleiht für WWE seitdem jährlich den nach ihm benannten "Warrior Award".