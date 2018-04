In der Nacht zum Montag steigt die WWE-Megashow WrestleMania 34, nun hat die Wrestling-Liga die Kulisse ihrer größten Großveranstaltung enthüllt.

In einem Video präsentieren sechs festlich gekleidete Wrestlerinnen - Carmella, Naomi, Asuka, Alexa Bliss, Sasha Banks, Charlotte Flair - das aufwändige Einmarsch-Set im Superdome von New Orleans.

Rund 75.000 Fans können dort das WWE-Debüt von Ronda Rousey, das Comeback von Daniel Bryan und aller Voraussicht nach auch das womöglich endgültig letzte WWE-Match des legendären Undertaker erleben.

SPORT1 hat alle Infos zum großen WrestleMania-Wochenende.

Welche Matches bei WrestleMania 34 stehen fest?

WWE Universal Championship: Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

WWE Championship: AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Ronda Rousey & Kurt Angle vs. Stephanie McMahon & Triple H

Daniel Bryan & Shane McMahon vs. Kevin Owens & Sami Zayn

WWE SmackDown Women's Championship: Charlotte Flair (c) vs. Asuka

WWE RAW Women's Championship: Alexa Bliss (c) vs. Nia Jax

WWE Intercontinental Championship: The Miz (c) vs. Seth Rollins vs. Finn Balor

WWE United States Championship: Randy Orton (c) vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal vs. Rusev

WWE RAW Tag Team Championship: The Bar (Cesaro & Sheamus) (c) vs. Braun Strowman & ???

WWE SmackDown Tag Team Championship: The Usos (Jimmy & Jey Uso) (c) vs. The Bludgeon Brothers (Harper & Rowan) vs. The New Day

Kickoff-Show:

WWE Cruiserweight Championship (vakant): Cedric Alexander vs. Mustafa Ali

First ever WrestleMania Women's Battle Royal - bestätigte Teilnehmerinnen: Carmella, Natalya, Sasha Banks, Becky Lynch, Naomi, The Riott Squad (Ruby Riott, Liv Morgan & Sarah Logan), Bayley, Mandy Rose, Sonya Deville, Mickie James.

Andre the Giant Memorial Battle Royal - bestätigte Teilnehmer: The Revival (Dash Wilder & Scott Dawson), Baron Corbin, Mojo Rawley, Tye Dillinger, Matt Hardy, Dolph Ziggler, Breezango (Tyler Breeze & Fandango), Goldust, Primo, Zack Ryder.

Was ist mit dem Undertaker und John Cena?

Das wohl endgültige Abschiedsmatch des nun 53 Jahre alten Undertaker gegen John Cena ist angeblich fest verabredet, WWE aber spannt die Fans mit der offiziellen Verkündung offenbar bis zur eigentlichen Show auf die Folter.

Cena forderte den Deadman seit einigen Wochen immer wieder heraus, der Undertaker gab bis zur Stunde aber keine Antwort. Anscheinend vertraut WWE darauf, dass die Neugier der Undertaker-Fans größer ist als ihre Angst, von einem Nicht-Erscheinen der Legende enttäuscht zu werden.

Diese Frau macht Undertaker fit für Wrestlemania

Winken Comebacks und Überraschungen?

Prinzipiell immer. Die verletzten Samoa Joe, Jeff Hardy und Big Cass sollen um WrestleMania herum wieder fit sein und könnten ein Überraschungs-Comeback bestreiten - womöglich aber auch erst bei den TV-Shows in den beiden Nächten darauf.

Ein weiteres denkbares Comeback: Bobby Lashley - einst WrestleMania-Schützling von Donald Trump - soll sich mit WWE über einen neuen Deal einig sein und könnte jederzeit wieder durchstarten. Zu rechnen ist bei WrestleMania auch stets mit unangekündigten Gastauftritten von Legenden wie Dwayne "The Rock" Johnson, Shawn Michaels oder Stone Cold Steve Austin.

Welche anderen Events gibt es am WrestleMania-Wochenende?

Seit Donnerstag veranstaltet WWE im Ernest N. Morial Convention Center das Fanfest Axxess mit Autogrammstunden und diversen anderen Aktionen. Auch dort gibt es Ring-Action: In diversen Matches und Mini-Turnieren sind Talente aus der WWE-Entwicklungsliga NXT, der Cruiserweight-Show 205 Live und auch Independent-Wrestler im Einsatz.

Am Samstag tritt bei Axxess auch eine Indy-Größe aus dem deutschsprachigen Raum an: Der Österreicher WALTER trifft auf Kassius Ohno.

Am 6. April stieg im Smoothie King Center die Hall-of-Fame-Zeremonie mit Bill Goldberg, am 7. April TakeOver: New Orleans, der Jahreshöhepunkt von NXT. Auch zahlreiche kleinere Wrestling-Ligen gastieren am WrestleMania-Wochenende in New Orleans.

Wie lautet die Match-Card von NXT TakeOver: New Orleans?

NXT Title Match: Andrade Almas (c) vs. Aleister Black

NXT Women's Title Match: Ember Moon (c) vs. Shayna Baszler

Unsanctioned Match: Johnny Gargano vs. Tommasso Ciampa

NXT Tag Team Title Dusty Rhodes Classic Trophy Match: Adam Cole & Kyle O'Reilly (c) vs. The Authors of Pain vs. Pete Dunne & Roderick Strong

NXT North American Title Ladder Match (vakant): Adam Cole vs. EC3 vs. Killian Dain vs. Lars Sullivan vs. Ricochet vs. The Velveteen Dream

Wie ist die Show live im TV und im Stream zu verfolgen?

Die WrestleMania-Action soll um 23.30 Uhr deutscher Zeit mit der Kickoff-Show beginnen, die Hauptveranstaltung in der Nacht überträgt Sky Select, im Netz zeigt das Streaming-Portal WWE Network die komplette Show. TakeOver läuft in der Nacht zum Sonntag ab 2 Uhr im WWE Network.