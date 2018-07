Auf diese Ausgabe der wichtigsten WWE-Show darf man gespannt sein: Die weltgrößte Wrestling-Liga hat für die TV-Sendung Monday Night RAW am kommenden Montag eine "historische Ankündigung" versprochen.

Stephanie McMahon, in der Story-Welt der Showkampf-Liga Chefin bei RAW, in Wahrheit als "Chief Branding Officer" im Vorstand der Promotion, soll sie übermitteln.

Es ist der erste RAW-Auftritt der Tochter von Firmenboss Vince McMahon seit zwei Monaten.

Was wird Stephanie McMahon verkünden?

Was hinter der Sache stecken könnte? Zuletzt steckten hinter derartigen Ankündigungen immer Neuigkeiten, die die Frauen-Division von WWE betrafen - den ersten Royal Rumble der Frauen, das erste Elimination-Chamber-Match mit weiblichen Teilnehmern.

Auch diesmal gibt es entsprechende Gerüchte: Das Pro Wrestling Sheet berichtete zu Beginn des Monats über Planspiele, die erste Großveranstaltung nur für Frauen auszurichten - Ende September oder Anfang Oktober.

Ein Indiz, dass sich diese Meldung bewahrheitet: Erst vor kurzem hat WWE die eigentlich für den Oktober geplante Veranstaltung TLC (Tables, Ladders & Chairs) auf den 16. Dezember verschoben und die dann eigentlich geplante Show Clash of Champions ersatzlos gestrichen.

Was außerdem für die Idee spricht: Die Frauen-Division hat in diesem Jahr durch die Verpflichtung der früheren UFC-Queen Ronda Rousey - die in den USA ein Topstar ist - einen weiteren Schub bekommen.

Herausforderer von Brock Lesnar wird gekürt

Bei RAW gibt es außerdem ein Match zwischen Bobby Lashley und Roman Reigns, dessen Sieger beim SummerSlam am 19. August Universal Champion Brock Lesnar herausfordern wird. Vor zwei Wochen bei Extreme Rules hatte Lashley Reigns besiegen dürfen.

In einem weiteren Rückkampf treffen die RAW-Tag-Team-Champions Bo Dallas und Curtis Axel (The B-Team) auf die Ex-Titelträger Bray Wyatt und Matt Hardy.