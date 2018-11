Sie nennt sich die "Göttin" von WWE, doch seit bald zwei Monaten nimmt sie in der Wrestling-Liga nur noch eine passive Rolle ein.

Seit ihrer Niederlage gegen Ronda Rousey bei Hell in a Cell 2018 war Alexa Bliss in keinem fürs TV aufgezeichneten Match mehr zu sehen. Bei Evolution verpasste sie ihr geplantes Traummatch mit Mickie James gegen die Legenden Lita und Trish Stratus, bei den Survivor Series dirigiert sie Team RAW als nicht selbst im Ring aktive Teamkapitänin.

Warum genau die 27-Jährige so lange pausiert, war lange unklar, inzwischen ist Licht ins Dunkel gekommen.

WWE beim Thema Gehirnerschütterungen sensibilisiert

Wie der Wrestling Observer berichtet, hat Bliss in jüngster Zeit gleich mehrere Gehirnerschütterungen erlitten, die WWE-Docs sehen sie derzeit deshalb nicht in der Lage, sich weiterer Gefahr im Ring auszusetzen. Wie lange der nur 1,55 Meter große Ex-Damenchampion noch pausieren muss: unklar.

Wie viele andere Sportligen auch ist WWE in den vergangenen Jahren beim Thema Kopfverletzungen sensibilisiert worden: Ex-Champion Daniel Bryan musste wegen einer Kopfverletzungsserie drei Jahre lang pausieren. Beim früheren WWE-Star Chris Benoit, der 2007 seine Ehefrau Nancy, seinen kleinen Sohn und sich selbst tötete, wurde posthum die degenerative Krankheit CTE festgestellt. Zahlreiche Ex-Stars der Liga verklagten WWE 2016 wegen angeblich mangelnder Aufklärung über das Thema - die Klage wurde im September von einem Gericht in Connecticut allerdings als unbegründet abgewiesen.

Nichtsdestotrotz gilt bei WWE seit mehreren Jahren ein "Concussion Protocol", es sieht unter anderem vor, dass sich jeder Performer, der sich wie Bliss innerhalb eines Jahres mehrere Gehirnerschütterungen zuzieht, neuropsychologisch von Mark Lovell untersuchen lassen muss, einem Spezialisten, der auch von der NFL mit der Entwicklung entsprechender Tests beauftragt war.

Alexa Bliss verspricht Comeback

In den vergangenen Monaten mussten mehrere weibliche WWE-Stars wegen Gehirnerschütterungen pausieren, neben Bliss erwischte es auch Sasha Banks und Liv Morgan, die von Brie Bella mit einem falsch platzierten Tritt am Kopf erwischt wurde.

Bliss hat sich mittlerweile via Twitter an die Fans gewandt, um Sorgen zu zerstreuen, dass ihre Karriere in Gefahr sei.

Mit einem Arnold-Schwarzenegger-GIF aus dem Filmklassiker "Terminator" versicherte sie: "I'll be back."