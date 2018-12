Ein spektakuläres Chaos-Match der Frauen, ein kurzes, aber ereignis- und folgenreiches der Männer: Bei TLC 2018, der letzten WWE-Großveranstaltung des Jahres, wurden die ersten Weichen für den WWE Royal Rumble 2019 und die "Road to WrestleMania" gestellt.

Schon in einem der ersten Kämpfe kam es zum Duell zwischen Publikumsliebling Braun Strowman und Bösewicht Baron Corbin, bei dem letzterer seine Macht als General Manager der Montagsshow Monday Night RAW aufs Spiel setzte.

Strowman kam in einer Armschlinge an und war wegen einer (realen) Ellbogen-OP eigentlich kampfunfähig, aber WWE fand einen Weg, trotzdem eine Art Match über die Bühne gehen zu lassen.

Publikumslieblinge helfen Braun Strowman gegen Baron Corbin

Aus Sicht von Corbin rächten sich dessen Machtspiele der vergangenen Wochen, die Opfer taten sich nämlich zu Strowmans Gunsten gegen ihn zusammen und nutzten damit die Tatsache, dass es in einem TLC Match keine Disqualifikationen gibt.

---

Lesen Sie auch:

So funktioniert die Showkampf-Liga WWE

Das ABC der Wrestling-Fachbegriffe

Im TV und WWE Network: Was läuft wo?

---

Nacheinander umstellten Apollo Crews, Bobby Roode und Chad Gable sowie Finn Balor den Ring und gingen auf Corbin los, auch der von Corbin zum Ringrichter degradierte Heath Slater mischte mit. Es folgte ein Comeback von Corbins ausgebootetem Vorgänger Kurt Angle, der ebenfalls mit einem Stuhl zuschlug.

Die Publikumslieblinge verpassten Corbin nacheinander ihre Spezialmanöver, worauf Strowman nur noch mit dem Fuß auf den ausgeknockten Corbin steigen musste. Slater zählte genussvoll den Pinfall durch.

Strowman darf damit beim Rumble gegen Universal Champion Brock Lesnar antreten, Corbin ist entmachtet - was keine Überraschung ist, nachdem sich die auf ihn fokussierten RAW-Ausgaben als Quoten-Flop erwiesen. In der Nacht zum Dienstag wird WWE-Boss Vince McMahon bei RAW auftreten und dürfte Corbins Nachfolger verkünden.

Böse Überraschung auch für Becky Lynch und Charlotte Flair

Ein turbulentes Finale fand TLC dann mit seinem Hauptkampf, in dem Becky Lynch ihren SmackDown-Damentitel gegen Erzrivalin Charlotte Flair sowie die Japanerin Asuka aufs Spiel setzte.

Zu sehen gab es zahlreiche wilde Stunts, unter anderem ein Legdrop von Lynch von der Leiter, mit dem sie Charlotte durch den deutschen Kommentatorentisch trieb oder auch eine Swanton Bomb Flairs gegen Lynch durch einen Pressspan-Tisch.

Am Ende kletterten sowohl Lynch als auch Flair die Leiter hinauf und griffen nach dem Titelgürtel, was zum Clou des Matches führte: RAW-Damenchampion Ronda Rousey, die ihren Titel zuvor gegen Nia Jax verteidigt hatte, stürmte zum Ring und warf die Leiter um. Die frühere UFC-Queen beglich damit ihre offenen Rechnungen mit Flair (für die denkwürdig brutale Kendostab-Attacke bei den Survivor Series) und Lynch (für die Attacke auf sie beim RAW davor) und verhalf der Japanerin Asuka zum Sieg und zum Titelgewinn.

Mit Blick auf WrestleMania 35 am 7. April deutet sich eine Dreierfehde zwischen Rousey, Lynch und Flair um den RAW-Damentitel an.

Die Ergebnisse von WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs) 2018:

Kickoff-Show:

WWE Cruiserweight Title Match: Buddy Murphy (c) besiegt Cedric Alexander

Ladder Match: Elias besiegt Bobby Lashley

Mixed Match Challenge Final Match: R-Truth & Carmella besiegen Jinder Mahal & Alicia Fox

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The Bar (Sheamus & Cesaro) (c) besiegen The Usos (Jimmy & Jey Uso), The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)

TLC Match: Braun Strowman besiegt Baron Corbin

Tables Match: Natalya besiegt Ruby Riott

Finn Balor besiegt Drew McIntyre

Chairs Match: Rey Mysterio besiegt Randy Orton

WWE RAW Women's Title Match: Ronda Rousey (c) besiegt Nia Jax

WWE Title Match: Daniel Bryan (c) besiegt AJ Styles

Intercontinental Title Match: Dean Ambrose besiegt Seth Rollins (c) - TITELWECHSEL!

WWE SmackDown Women's Title TLC Match: Asuka besiegt Becky Lynch (c), Charlotte Flair - TITELWECHSEL!