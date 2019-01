Verpasst Topstar John Cena den WWE Royal Rumble 2019?

Im Anschluss an die aktuelle Ausgabe von Monday Night RAW, der letzten vor dem Großereignis am Sonntag, hat die Liga auf ihrer Homepage mitgeteilt, dass Cenas Teilnahme an dem 30-Mann-Match wegen einer Verletzung am linken Knöchel in Frage stehe. Cena habe sich diese vergangene Woche beim Vierkampf gegen Finn Balor, Drew McIntyre und Baron Corbin zugezogen.

John Cena humpelt nach RAW-Match

Eine reale Verletzung oder eine Story, um die Fans auf die Folter zu spannen? Gesichert ist das aktuell noch nicht, aber aus der Luft gegriffen scheint die Nachricht nicht. WWE belegte sie mit Video-Szenen aus dem Match vergangene Woche (auch vorher noch nicht gesendete). Darin ist zu sehen, dass Cena humpelt - es wirkt nicht wie das branchenübliche "Selling", das Verkaufen gegnerischer Aktionen, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist.

WWE stellt die Verletzung als Folge des Ankle Locks von Drew McIntyre dar, sie hätte sich dann am Montag bei einer Trainingseinheit verschlimmert. Cena war dann nicht bei RAW, seine Verletzung wurde nicht erwähnt, erst danach ging die Meldung online.

Wie der Wrestling Observer kürzlich berichtete, plante WWE, den 41 Jahre alten Cena bei der Mega-Show WrestleMania 35 am 7. April auf Neuling Lars Sullivan treffen zu lassen. Dieses Match steht jedoch in Frage, weil Sullivan zwei Matches platzen ließ, die ihn auf sein Hauptkader-Debüt vorbereiten sollten. Sullivan hat anscheinend Panik-Attacken erlitten.

Für den Rumble wurde die Einleitung der WrestleMania-Story um Cena erwartet, welche auch immer es dann sein wird. Das könnte sich nun auch erledigt haben.

