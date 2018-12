Das WWE-Jahr 2019 rückt näher - und mit ihm die Zeit, der Wrestling-Fans auf aller Welt am meisten entgegen fiebern: die "Road to WrestleMania".

Am 7. April 2019 steigt die Mega-Show WrestleMania 35, die wichtigste WWE-Veranstaltung des Jahres. Und am 28. Januar gibt es den fast ebenso heiß erwarteten Royal Rumble mit seinem traditionellen 30-Mann-Match (plus inzwischen auch einem 30-Frauen-Match) - wo die Hauptmatches für den Jahreshöhepunkt festgelegt werden.

Die ersten Teilnehmer für den Rumble und das erste Top-Match stehen schon fest: Braun Strowman verdiente sich bei TLC 2018 mit seinem Sieg über den nun entmachteten RAW-General-Manager Baron Corbin einen Titelkampf gegen Universal Champion Brock Lesnar.

SPORT1 beantwortet alle weiteren Fragen zur "Road to WrestleMania".

- Wo steigen der Royal Rumble und WrestleMania?

Der Rumble findet unter freiem Himmel auf dem etwa 48.000 Fans fassenden Chase Field in Phoenix, Arizona statt, dem Baseball-Stadion der Arizona Diamondbacks aus der MLB. WrestleMania steigt im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York. Die Heimatbasis der New York Giants und Jets aus der NFL beherbergte schon WrestleMania 29 im Jahr 2019 und fasste dort nach offiziellen Angaben knapp über 80.000 Fans.

- Gibt es noch Tickets für WrestleMania und wie lauten die Preise?

Für diejenigen, die die Anreise nicht scheuen: Noch sind auf dem offiziellen Portal Ticketmaster Karten für Mania verfügbar, Preisspanne: zwischen 732 und über 7000 Dollar (647 bis 6188 Euro). Für den Rumble sind noch Karten zwischen 26 und in der Luxus-Variante für über 1500 Dollar im Verkauf (23 bis 1236 Euro).

- Wie lauten die Teilnehmer am WWE Royal Rumble 2018?

Männer: R-Truth (Startnummer 30)

Frauen: Carmella (Startnummer 30)

- Und die weiteren fixen Matches?

WWE Universal Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Braun Strowman

WWE Title Match: Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

- Wird der Undertaker bei WrestleMania 35 dabei sein?

Es sieht so aus. Ein Rückmatch gegen den bei WrestleMania 34 klar von ihm abgefertigten John Cena drängt sich auf, womöglich wäre das dann die Abschiedsvorstellung des dann 54 Jahre alten Taker. Cena, mittlerweile im Hauptberuf Hollywood-Schauspieler, feierte bei der Neujahrsausgabe von SmackDown sein TV-Comeback.

- Welche Matches sind noch für WrestleMania im Gespräch?

Roman Reigns, Headliner der vergangenen vier WrestleManias, ist an Leukämie erkrankt und wird diesmal nicht im Ring stehen können. Als Hauptkampf der Männer soll dem gut infomierten Wrestling Observer stattdessen ein Duell zwischen Brock Lesnar und Seth Rollins um den Universal Title geplant sein. Lesnar würde demnach also Strowman beim Rumble besiegen, Rollins könnte den Rumble gewinnen, muss aber nicht: Der Gewinner könnte auch den WWE-Champion (aktuell: Daniel Bryan) herausfordern.

Geplant war dem Observer zufolge auch ein Legendenduell der alten Rivalen Triple H und Batista. Der ebenfalls in Hollywood groß herausgekommene Batista hatte im vergangenen Herbst einen Auftritt bei der 1000. SmackDown-Ausgabe und will seine Karriere erklärtermaßen mit einem Match gegen Triple H ausklingen lassen. Das Duell steht nun jedoch wegen des Brustmuskelrisses von Triple H bei Crown Jewel in Frage, der gemeinsame Weggefährte Randy Orton könnte ihn ersetzen.

Das Ring-Comeback von Shawn Michaels in Saudi-Arabien hat zudem Spekulationen angeheizt, ob Michaels auch für WrestleMania zur Verfügung steht. Ein potenzielles "Dream Match" könnte es gegen Bryan geben, der einst unter Michaels trainiert hat. Michaels könnte - wie auch alle anderen genannten Legenden - Überraschungsteilnehmer beim Rumble sein.

Shawn Michaels (l.) formierte 2018 die D-Generation X mit Triple H neu © WWE Network

Als Frauen-Main-Event ist dem Observer zufolge aktuell ein Duell zwischen RAW-Damenchampion Ronda Rousey und Becky Lynch geplant, beim Rumble vorher eine Titelverteidigung von Rousey gegen Charlotte Flair. Aus dieser Konstellation könne sich aber auch ein WrestleMania-Dreikampf zwischen Rousey, Lynch und Flair entwickeln.

Bedenkt man, dass die frühere UFC-Queen Rousey in den USA ein Superstar ist und ihre wahrscheinlichen Gegnerinnen nach vielen gelungenen Auftritten 2018 absolut "on fire" sind, ist auch absolut denkbar, dass die Frauen auch erstmals den offiziellen Hauptkampf bei WrestleMania bestreiten.

- Wann und wo gibt es die Shows live im TV und Stream?

Der Royal Rumble steigt in der Nacht zum Montag, 28. Januar um 0 Uhr deutscher Zeit. WrestleMania beginnt am 7. April um 23.30 Uhr. Beide Shows sind bei Sky Select und auf dem Streaming-Portal WWE Network zu sehen.