WWE läutet die Road to WrestleMania ein, die neue Liga AEW steht in den Startlöchern - aber der erste absolute Höhepunkt des Wrestling-Jahrs steigt in Japan.

Wie jedes Jahr am 4. Januar veranstaltet die Traditionsliga NJPW (New Japan Pro Wrestling) eine gigantische Show im Tokyo Dome, Wrestle Kingdom 13 ist der frühe Jahreshöhepunkt der Promotion vor über 35.000 Zuschauern.

Kenny Omega und Chris Jericho in Aktion

Drei Kämpfe werden besonders heiß erwartet: Der Hauptkampf zwischen IWGP World Champion Kenny Omega aus Kanada und dem langjährigen NJPW-Topstar Hiroshi Tanahashi, der Eröffnungs-Fight zwischen den Ausnahme-Athleten Will Ospreay und Kota Ibushi und der Co-Main-Event, in dem WWE-Legende Chris Jericho auf Tetsuya Naito trifft.

Bei einem Fanfest am Tag vor der Show wurde dieser Kampf noch einmal zusätzlich aufgeheizt: Jericho ging bei der Vertragsunterzeichnung auf seinen Gegner los und warf ihn durch einen Tisch - weshalb die Titelverteidigung von Intercontinental Champion Jericho nun auch ein No Disqualification Match ist.

Seit dem Jahr 1992 stellt NJPW jedes Jahr am 4. Januar eine Show im Tokyo Dome auf die Beine, in der Wrestling-Hochburg Japan ist Wrestle Kingdom ähnlich bedeutsam wie WrestleMania in den USA. In den Hauptkämpfen der Shows standen bereits Legenden wie Antonio Inoki, Kensuke Sasaki und Keiji Mutoh (The Great Muta) und auch die heute bei WWE aktiven Shinsuke Nakamura und Brock Lesnar (Tokyo-Dome-Kontrahenten im Jahr 2006).

Im vergangenen Jahr beflügelte das NJPW-Comeback von Jericho und sein "Dream Match" gegen Kenny Omega das weltweite Interesse an Wrestle Kingdom, diesmal bietet die Show die qualitativ vielleicht beste Card aller Zeiten.

AEW-Bosse sind am Start

Nicht nur deshalb wird Wrestle Kingdom mit Spannung erwartet: Üblicherweise laufen nach der Show die Verträge vieler Wrestler aus, die Ergebnisse der Matches können also auch Hinweise geben, wer NJPW danach verlässt und eine neue Herausforderung bei WWE (wie 2016 Nakamura und AJ Styles) oder bei AEW sucht.

Pikant: Die AEW-Bosse Cody Rhodes sowie Nick und Matt Jackson sind selbst bei Wrestle Kingdom aktiv, hinter den Kulissen dürften sie den Trip nach Tokio nutzen, um Vertragsgespräche mit ungebundenen Kämpfern zu führen und auch um die angeblich von ihnen angepeilte Kooperation mit NJPW auszuloten.

Besonderes Interesse fokussiert sich auf Jericho und auf Champion Omega, der sich in den vergangenen Jahren - vor allem durch seine Matchserie gegen Kazuchika Okada - als einer der Besten der Welt hervorgetan und einen weltweiten Kult um sich aufgebaut hat. Omegas Vertrag soll in diesem Monat auslaufen.

NJPW Wrestle Kingdom 13 im Tokyo Dome - die Card:

IWGP Heavyweight Title Match: Kenny Omega (c) vs. Hiroshi Tanahashi

Kenny Omega (c) vs. Hiroshi Tanahashi IWGP Intercontinental Title No DQ Match: Chris Jericho (c) vs. Tetsuya Naito

Chris Jericho (c) vs. Tetsuya Naito Kazuchika Okada vs. Jay White

IWGP Junior Heavyweight Title Match: KUSHIDA (c) vs. Taiji Ishimori

KUSHIDA (c) vs. Taiji Ishimori IWGP United States Title Match: Cody Rhodes (c) vs. Juice Robinson

Cody Rhodes (c) vs. Juice Robinson IWGP Tag Team Title Match: Guerrillas of Destiny vs. EVIL & SANADA vs. The Young Bucks

Guerrillas of Destiny vs. EVIL & SANADA vs. The Young Bucks Revolution Pro Wrestling Undisputed British Heavyweight Title Match: Tomohiro Ishii (c) vs. Zack Sabre Jr.

Tomohiro Ishii (c) vs. Zack Sabre Jr. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match: El Desperado & Yoshinobu Kanemaru (c) vs. SHO & YOH vs. Shingo Takagi & BUSHI

El Desperado & Yoshinobu Kanemaru (c) vs. SHO & YOH vs. Shingo Takagi & BUSHI NEVER Openweight Title Match: Kota Ibushi (c) vs. Will Ospreay

Kota Ibushi (c) vs. Will Ospreay Gauntlet Match (Preshow): Togi Makabe, Toru Yano & Ryusuke Taguchi vs. Yuji Nagata, Jeff Cobb & David Finlay vs. Hirooki Goto, Beretta & Chuckie T vs. Minoru Suzuki, Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer vs. Hangman Page, Marty Scurll & Yujiro Takahashi

TV, Livestream, Uhrzeit:

Wrestle Kingdom beginnt am Freitag, den 4. Januar 2019, um 9 Uhr deutscher Zeit (Preshow: 8 Uhr). Zu sehen ist die Show via Internet oder Smart-TV über das Streaming-Portal NJPW World.