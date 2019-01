Ist das schon die unmittelbare Folge des neuen Konkurrenz-Projekts AEW?

Hinter den Kulissen der WWE-Show Monday Night RAW gab es in dieser Woche Stunk: Das Tag Team The Revival bat übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge um seine Entlassung - angeblich nach ihrem Match gegen Lucha House Party und noch in ihren Ringklamotten.

Scott Dawson und Dash Wilder sollen nicht zufrieden mit ihrem Status und ihrer Perspektive in der weltgrößten Wrestling-Liga sein. Und ihr Fall ist nicht die einzige Personalie, die die Promotion gerade in Atem hält.

WWE setzt The Revival unter Wert ein

Dawson und Wilder sind seit 2014 ein Team, formiert in der WWE-Entwicklungsliga NXT. Dort haben sie sich einen exzellenten Ruf erarbeitet, vor allem ihre Matches gegen American Alpha (Chad Gable und Jason Jordan) ernteten viel Fan- und Kritikerlob. Der 31-jährige Wilder und der drei Jahre ältere Wilder wurden mit ihrem blitzsauberen No-Nonsense-Stil als legitime Nachfolger von Old-School-Teams wie Arn Anderson und Tully Blanchard gefeiert.

Im Jahr 2017 debütierte das Duo nach WrestleMania 33 im RAW-Kader, wo es - wie die Tag-Team-Szene allgemein - eine deutlich weniger herausgehobene Rolle spielte.

Auffällig: In den vergangenen Wochen wurden die beiden mehr in den Vordergrund gerückt: In einem geskripteten Segment lobte Topstar Seth Rollins sie und forderte, ihr Potenzial besser auszuschöpfen. Im Zuge des von Boss Vince McMahon ausgerufenen Neustarts erhielten sie auch ein Titelmatch gegen die amtierenden Champions Gable und Bobby Roode, das sie dann allerdings verloren.

Auch Mike und Maria Kanellis unzufrieden

Der Push für Revival wurde allgemein als (anscheinend vergeblicher) Versuch gedeutet, die beiden im Kontext des AEW-Starts bei Laune zu halten. Die neue Liga wäre ein logisches Ziel für sie - zumal es als ausgemacht gilt, dass das Tag-Team-Wrestling dort mehr im Fokus stehen wird. Die Young Bucks Nick und Matt Jackson, in den vergangenen Jahren das beliebteste Team der US-Independent-Szene, sind Vize-Chefs bei AEW.

Vor genau diesem Hintergrund ist allerdings nicht zu erwarten, dass WWE Revival tatsächlich aus ihren Deals entlässt.

Ein weiteres Personalgerüchte umrankt das Ehepaar Mike und Maria Kanellis. Bei SmackDown kaum eingesetzt, soll es laut Pro Wrestling Sheet vor einiger Zeit ebenfalls um seine Entlassung gebeten und sie nicht gewährt bekommen haben.

Auch Mike und Maria Kanellis sollen frustriert sein © WWE 2018 All Rights Reserved

AJ Styles vor Vertragsende - Dolph Ziggler schon weg?

Geraune gibt es auch um Ziggler, der seit seiner klaren Niederlage gegen Ex-Partner Drew McIntyre in der RAW-Neujahrsausgabe nicht mehr im TV zu sehen war und seit dem 6. Januar auch nicht mehr "on the road" eingesetzt wird. Zudem hat Ziggler auch seinen Twitter-Namen in Nic Nemeth geändert, eine Variation seines bürgerlichen Namens.

Der Pro Wrestling Insider berichtet, dass es unterschiedliche Informationen über seine Zukunft gebe - eine lautet: Zigglers Vertrag läuft am 31. Januar aus und danach werde er WWE verlassen.

Ein richtig heißer Personal-Poker erwartet WWE mit Blick auf den April: Dann soll der Vertrag des früheren WWE-Champions AJ Styles auslaufen. Auch ein Wrestlertyp, der perfekt in das AEW-Konzept passen würde.

