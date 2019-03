Das erste Einzelmatch von Roman Reigns bei WWE nach seiner erfolgreich angelaufenen Krebs-Therapie steht - und es gab für die Fans der Wrestling-Liga auch gleich einen Vorgeschmack.

Der an Leukämie erkrankte Ex-Champion nahm bei der TV-Show Monday Night RAW die Herausforderung des aufstrebenden Drew McIntyre für einen Kampf bei WrestleMania 35 am 7. April an.

Drew McIntyre übermannt Roman Reigns - und Dean Ambrose

Das Verbalduell der beiden endete in einer Prügelei: Reigns schlug zu, als der "Scottish Psychopath" damit prahlte, dass er Reigns' Gruppierung The Shield zerstört hätte. McIntyre gewann mit einem Tiefschlag gegen Reigns die Oberhand und verpasste dem "Big Dog" dann auch noch seinen Finisher, der Claymore Kick.

Am Ende der Show setzt McIntyre noch ein weiteres Zeichen: Er nahm die Herausforderung von Reigns' altem Shield-Gefährten Dean Ambrose an - der WWE nach WrestleMania verlassen wird - und besiegte ihn in einem Last Man Standing Match zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen.

Batista setzt brisante Klausel durch

Eine weitere große Entwicklung in Sachen WrestleMania: Der für ein letztes Match zurückkehrende Batista verlangte von seinem Gegner Triple H, dass er in ihrem Kampf seine Karriere aufs Spiel setzen sollte - ansonsten würde er den Kampf platzen lassen.

Triple H übermittelte diese Nachricht des abwesenden "Animal" und nahm die Herausforderung an. Er hielt fest, dass er im Ring ohnehin fehl am Platz sein, wenn er Batista nicht besiegen könnte.

Becky Lynch setzt Zeichen gegen Ronda Rousey

Auch der frisch zum WrestleMania-Hauptmatch erklärte Frauen-Dreikampf wurde bei RAW weiter voran getrieben.

RAW-Damenchampion Ronda Rousey und ihre Gegnerinnen Becky Lynch und Charlotte Flair maßen sich in einer so genannten Beat The Clock Challenge, bei der es darum ging, wer den schnellsten Sieg gegen eine ihr zugeteilte Kontrahentin einstreichen würde.

Rousey, die schon bei der UFC für ihre schnellen Siege berüchtigt war, zwang ihre Kontrahentin Sarah Logan von der Riott Squad in rund anderthalb Minuten zur Aufgabe. Flair scheiterte daran, diese Marke gegen Ruby Riott zu unterbieten, Lynch aber schaffte es, das dritte Squad-Mitglied Sarah Logan mit dem Dis-Arm-Her-Griff noch schneller auszuschalten.

Kommende Woche, in der letzten RAW-Show vor WrestleMania, sollen Rousey, Lynch und Flair zusammen gegen die Riott Squad in den Ring steigen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Beat The Clock Challenge: Ronda Rousey besiegt Sarah Logan

Beat The Clock Challenge: Charlotte Flair vs. Ruby Riott - Unentschieden

Beat The Clock Challenge: Becky Lynch besiegt Liv Morgan schneller als Rousey Logan und gewinnt

Two On One Handicap Match: Finn Balor besiegt Bobby Lashley & Jinder Mahal

Non Title Match: Aleister Black & Ricochet besiegen The Revival (Dash Wilder & Scott Dawson)

Sasha Banks besiegt Natalya durch Disqualifikation

Baron Corbin besiegt Apollo Crews

Non Title Match: Kurt Angle besiegt Samoa Joe

Last Man Standing Match: Drew McIntyre besiegt Dean Ambrose