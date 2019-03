Es ist der größte, nicht von WWE organisierte Showkampf-Event in Deutschland, ein von Showkampf-Fans weltweit beachtetes Spektakel - und in diesem Jahr ist es noch einmal ein wenig spezieller.

Beim 16 Carat Gold Tournament der Promotion wXw (Westside Xtreme Wrestling) mischen an diesem Wochenende auch Wrestler mit, die im Hauptjob bei WWE aktiv sind, eine Kooperation von wXw mit dem Marktführer macht es möglich. Und dazu bietet die deutsche Liga auch ein Duo auf, dass beim Start des neuen WWE-Konkurrenten AEW eine nicht unwesentliche Rolle spielen wird.

WWE-Trio nimmt am 16-Carat-Turnier teil

Kern der am Freitag beginnenden, dreitägigen Veranstaltung in der Turbinenhalle 1 in Oberhausen ist ein 16-Mann-Turnier, bei dem diesmal drei Teilnehmer dabei sind, die unter WWE-Vertrag stehen: Axel Dieter Jr. alias Marcel Barthel, der Österreicher WALTER und der frisch verpflichtete Ilja Dragunov.

Sie treffen dort unter anderem auch auf einige Szene-Größen aus Japan und Mexiko: Daisuke Sekimoto, Shigehiro Irie und die Mexikaner Mexikaner Pentagon Jr. und Fenix, die gemeinsam als eins der besten Tag Teams der Gegenwart gelten - und bei der AEW-Debütshow Double or Nothing am 25. Mai ein großes Match gegen die Young Bucks bestreiten werden.

Das 2006 erstmals veranstaltete 16 Carat Gold ist im Lauf der Jahre zu einer prestigeträchtigen Veranstaltung, die Bühne für diverse Stars war, die später eine größere Karriere hinlegten. Zu den Siegern der Vergangenheit zählen neben WALTER und Dragunov auch El Generico (Sami Zayn) und der Niederländer Tommy End, der bei WWE gerade als Aleister Black in den Hauptkader aufgestiegen ist.

Auch diverse weitere WWE-Stars waren beim Carat dabei, darunter Seth Rollins (als Tyler Black), Cesaro (Claudio Castagnoli), Daniel Bryan (Bryan Danielson) sowie auch die mit Black beförderten Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und Ricochet.

WALTER startet bei NXT UK schon durch

Die diesjährigen Stargäste Dieter, WALTER und Dragunov sind aktuell in den WWE-Entwicklungsligen NXT beziehungsweise NXT UK aktiv, vor allem die Karriere von WALTER ist dort schon prächtig angelaufen.

Am WrestleMania-Wochenende im April wird er bei NXT TakeOver in New York UK-Champion Pete Dunne in einem großen Match herausfordern, vor fast 20.000 Zuschauern im Barclays Center in Brooklyn.

In Oberhausen werden zudem auch zwei weibliche NXT-Stars in Aktion sein: Das australische Top-Talent Toni Storm, das sowohl amtierender NXT-UK- als auch als wXw-Damenchampion ist, wird ihren wXw-Gürtel am Sonntag gegen Killer Kelly aufs Spiel setzen.