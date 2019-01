Erneut muss sich ein WWE-Superstar gegen die Veröffentlichung intimer Fotos wehren.

Toni Storm ist eines der aufstrebenden weiblichen Talente des Wrestling-Marktführers: Die 23-Jährige gab im Sommer 2017 ihr Debüt in der Nachwuchsliga NXT und gewann im Herbst 2018 das renommierte Turnier "Mae Young Classic" beim ersten Frauen-Großereignis "Evolution" der WWE-Geschichte. Seitdem tritt sie regelmäßig in der englischen Talentshow "NXT UK" auf, zahlreiche Experten prophezeihen ihr eine glänzende Zukunft.

In den vergangenen Tagen gelangten jedoch Nacktfotos der Neuseeländerin ins Internet, auch ein intimes Video wurde geleakt. Wie genau der Angreifer an die Daten kam, ist wie auch die Identität des Täters bislang nicht bekannt.

Storm löscht Social-Media-Accounts

Toni Rossall, wie Storm bürgerlich heißt, reagierte dramatisch und zog sich nach dem Hacker-Angriff komplett aus dem öffentlichen Leben zurück. Die zuvor auf Social Media sehr aktive Wrestlerin löschte sowohl ihren Twitter- als auch ihren Instagram-Account.

WWE reagierte bislang nicht auf die Fotos, wohl aber die Kollegen von Storm: Zahlreiche Wrestler nahmen den von Fans kreierten Hashtag #ISupportToniStorm ("Ich unterstütze Toni Storm") auf und teilten ihrerseits die Unterstützung auf den sozialen Kanälen. Teilweise war der Begriff sogar in den weltweiten Twitter-Trends zu finden.

Große Unterstützung im Netz

Auch Paige, 2017 selbst Opfer eines Sex-Hacks, meldete sich über Twitter: "#WeSupportToniStorm von jemanden, der das gleiche Schicksal erlebt hat. Ich unterstützte dich total. Es wird hart und die Menschen werden gemein zu dir sein, weil sie nicht verstehen wollen", schrieb Paige. "Aber du bist eine starke und talentierte Frau. Du wirst da durchkommen. Deine Zukunft ist zu rosig, um verdunkelt werden zu können." Superstar Alexa Bliss schlug in die gleiche Kerbe und nannte den Hacker "Feigling".

In der Vergangenheit wurden bereits mehrfach WWE-Stars Opfern von Nackt-Leaks, darunter Charlotte Flair, Zelina Vega und Roby Riott.

Storm, die bei der deutschen Liga wXw zweifacher Frauen-Champion war und diverse Auftritte in Deutschland hatte, steht kurz vor einem ihrer bisher größten Karriere-Matches. Am 12. Januar nimmt sie beim ersten Großereignis von NXT UK überhaupt teil, in Blackpool geht es um den Titel von Champion Rhea Ripley.