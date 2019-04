Realer Eklat bei der Hall-of-Fame-Zeremonie von WWE in der Nacht vor WrestleMania 35: Showkampf-Legende Bret Hart wurde auf offener Bühne von einem Zuschauer angegriffen.

Der "Hitman" war im Barclays Center in Brooklyn gerade dabei, eine Rede für seinen im vergangenen Jahr verstorbenen Freund und Partner Jim Neidhart zu halten, als plötzlich ein Mann mit einer Rasta-Mütze hinter ihm auftauchte, die Arme um den 61-Jährigen legte und ihn umzureißen versuchte.

WWE-Wrestler stürmen den Ring

Die WWE-Kameras wurden während der Live-Übertragung auf dem Streaming-Portal WWE Network schnell ausgeschaltet, der Ring, in dem Hart seine Ansprache hielt, füllte sich derweil mit Wrestlern, die die Situation unter Kontrolle brachten und den Angreifer festsetzten, während ein großer Teil der übrigen Fans ihn mit Schmährufen bedachte.

Später teilte WWE mit: "Ein allzu überschwänglicher Fan hat sich an unseren Securitys vorbei kurz in den Ring geschmuggelt. Die Person wurde den zuständigen Behörden übergeben."

Der Nachrichtenagentur AP zufolge handelt es sich um einen 26-jährigen Mann, laut Los Angeles Times wird er wegen Körperverletzung und Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt.

Bret Hart hat gesundheitliche Probleme

Was den Angriff zusätzlich verstörend macht: Der frühere WWE-Champion und Publikumsliebling Hart hatte seit seinem Karriere-Ende schwere gesundheitliche Probleme, musste sich von einem Schlaganfall und einer Prostatakrebs-Erkrankung erholen.

Unter Verweis darauf zeigte sich Brets Nichte und Neidharts Tochter Natalya - die bei dem Vorfall neben ihrem Onkel stand - entsetzt: "Er hat es nicht verdient, angegriffen zu werden und dass der Moment, der ihm und meinem Vater gehörte, getrübt wurde", schrieb sie bei Twitter. Hart hatte einst mit Neidhart das legendäre Tag Team "The Hart Foundation" gebildet, das Duo wurde am Samstag gemeinsam in die Ruhmeshalle aufgenommen, Bret war als Einzelwrestler schon vorher Mitglied.

Auch der deutsche WWE-Wrestler Alexander Wolfe ist wütend. "Eine Wrestling-Legende vor einem Publikum aus Wrestlern und MMA-Kämpfern anzugreifen, ist keine clevere Idee", twitterte er: "Ich hoffe, Bret geht es gut. Kompliment an alle Brüder, die ihn beschützt haben und sich um dieses Stück Scheiße gekümmert haben."

Hitman macht das Beste draus

Hart scheint bei dem Angriff keine Schäden davongetragen zu haben. Nach einigen Minuten setzte er seine Ansprache fort und witzelte sogar über den Vorfall.

Neben der Foundation wurden am Samstag die D-Generation X, Torrie Wilson, der Honky Tonk Man, Brutus "The Barber" Beefcake und das Team Harlem Heat in die Hall of Fame eingeführt. Unter den Laudatoren waren WWE-Legende Hulk Hogan (für Beefacke) und die einstige WWE-Diva und George-Clooney-Freundin Stacy Keibler (für Wilson).