Ende einer großen Wrestling-Karriere? Oder gibt es da noch einen Drehbuch-Twist?

Bei der TV-Show Monday Night RAW hat WWE an die Story um die brutale Attacke von Seth Rollins auf Rey Mysterios Auge angeknüpft - und Mysterios Karriere-Ende angekündigt.

Kommende Woche werde es eine Rücktritts-Zeremonie bei RAW geben, verkündete die Promotion während der Show, in der Rollins zudem eine weitere Schock-Aktion andeutete.

Später wurde dann auch noch ein Moderator für die Mysterio-Zeremonie angekündigt: Rollins!

Seth Rollins hat Rey Mysterio "geopfert"

Bei RAW wurde die Attacke des "Monday Night Messiah" wiederholt, in der Rollins Mysterios Auge gegen die Spitze der stählernen Ringtreppe drückte. Rollins erklärte dann in einer Backstage-Ansprache, dass er Mysterio für einen guten Zweck geopfert wurde. Er hätte sich selbst nach seiner Niederlage gegen Champion Drew McIntyre bei Money in the Bank wieder in die Spur gebracht, das sei es wert gewesen - auch wenn es für Rey schmerzhaft gewesen sein muss und für dessen Sohn Dominic sicher kein schöner Anblick (So sieht Rey Mysterio ohne Maske aus).

Rollins' Jünger Murphy und der frisch rekrutierte Austin Theory traten später gegen Aleister Black und Humberto Carillo an, die versuchten, Mysterio in dem Match zu rächen.

Theory pinnte Carillo allerdings mit seinem Finisher namens ATL, danach nahm sich Rollins Carillo vor: Er wies Murphy und Theory an, Carillos Gesicht in dieselbe Position zu bringen wie Mysterio vor zwei Wochen (während Mysterios Maske symbolisch auf der Treppe lag) - und drohte Black damit, dass Carillo ein Auge verlieren würde, sollte er versuchen, ihm zu helfen. Black ließ widerwillig den Stuhl fallen, mit dem er auf Rollins' Bündnis losgehen wollte. Letztlich ließ dieses dann aber von sich aus von Carillo ab.

Nachwuchstalente machen Stimmung

Folgt kommende Woche tatsächlich der Abgesang auf den 45 Jahre alten Mysterio am Ende seines 2018 unterschriebenen Zwei-Jahres-Vertrags? Oder ist es womöglich ein Täuschungsmanöver, an dessen Ende Rollins - der auch für ein Match gegen Black angekündigt ist - der Dumme sein wird?

Eine Neuerung bei dieser RAW-Episode: Im Performance Center in Orlando gab es diesmal trotz Corona keine reine Geisterkulisse: Schülerinnen und Schüler des Leistungszentrums sorgten im Zuschauerbereich für Stimmung (ähnlich wie es der WWE-Rivale AEW zuletzt vormachte). Die Nachwuchstalente hielten Abstand zueinander und waren mit einer Plexiglasscheibe von der Ringaction getrennt, auch sollen sie alle auf Corona getestet worden sein.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

WWE United States Title Match: Apollo Crews besiegt Andrade (c) - TITELWECHSEL!

Angel Garza besiegt Kevin Owens

Austin Theory & Murphy besiegen Aleister Black & Humberto Carillo

WWE RAW Women's Cahmpionship Title #1 Contendership Match: Nia Jax besiegt Charlotte Flair, Natalya

Bobby Lashley & MVP besiegen The Street Profits