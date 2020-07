Die japanische Traditionsliga NJPW hat ihr bislang größtes Show-Wochenende nach dem Ende der Corona-Pause mit einem Knalleffekt eingeleitet.

Mit einem Finalsieg über Rekord-Champion Kazuchika Okada gewann der bislang vor allem als Tag-Team-Wrestler erfolgreiche EVIL den New Japan Cup. Am 15. Todestag des einstigen NJPW-Idols Shinya Hashimoto trat er damit in die Fußstapfen vergangener Cup-Sieger wie Shinsuke Nakamura, Okada und Hiroshi Tanahashi und verdiente sich ein Match gegen Liga-Aushängeschild Tetsuya Naito um dessen IWGP Heavyweight Title.

Anschließend wandte EVIL sich gegen den bislang mit ihm verbündeten Naito - und schloss sich dem mit Naito verfeindeten Bullet Club an.

EVIL besiegt Okada und schließt sich dem Bullet Club an

Der 33 Jahre alte EVIL (bürgerlich: Takaaki Watanabe) gehörte bislang der Gruppierung "Los Ingobernables de Japon" (Die Unregierbaren von Japan) an, die er 2015 zusammen mit Naito mitbegründet hatte.

Im Glauben, nun vor einem freundschaftlichen Titelmatch zu stehen, gratulierte Naito EVIL nach dessen bislang größtem Einzelsieg und erbot ihm den Gruß der Ingobernables. EVIL aber antwortete mit der wohlbekannten Too-Sweet-Geste des Bullet Club und ging auf Naito los.

Bullet-Club-Mastermind Gedo - hinter den NJPW-Kulissen der Kreativchef der Liga - und Kollege Yujiro Takahashi hatten EVIL schon während des Matches gegen Okada geholfen, ohne dass die Verschwörung direkt klar war, EVIL benötigte auch zwei unfaire Tiefschläge, um den am längsten regierenden IWGP-Champ der Geschichte zu pinnen.

Match gegen Tetsuya Naito bei Dominion am Sonntag

Nach der Attacke auf Naito kam der Rest des Bullet Club (einst angeführt von den westlichen Topstars Prince Devitt / Finn Balor, AJ Styles und Kenny Omega, aktuell vom Neuseeländer Jay White) zum Ring und feierte mit EVIL.

Dieser zertrampelte als finale Demütigung auch noch Naitos Mütze, ehe der Rest der Ingobernables anrückte (Shingo Takagi, Hiromu Takahashi, BUSHI and SANADA) und den Club und ihr neues Mitglied vertrieb.

Naito und EVIL treffen am Sonntag bei Dominon in Osaka aufeinander, der zweitgrößten NJPW-Show des Jahres.