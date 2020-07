Ein traditionsreicher Titel bekommt einen neuen Look, mehrere Stars sind zurück und der Champion verabschiedete einen alten Weggefährten emotional.

Im Schatten des Berichten zufolge noch schlimmer gewordenen Corona-Ausbruchs bei WWE - es soll mittlerweile um die 40 Fälle unter den Angestellten der Liga geben - stellte die Promotion eine turbulente Ausgabe der wöchentlichen Montagsshow Monday Night RAW auf die Beine.

SPORT1 fasst die Highlights zusammen.

Anzeige

- Eine Begegnung zwischen WWE-Champion Drew McIntyre und Herausforderer Dolph Ziggler nahm eine unerwartete Wendung: McIntyres Ex-Partner Ziggler präsentierte einen weiteren Weggefährten von McIntyre, der sich von ihm im Stich gelassen fühlt: den im April gefeuerten Heath Slater, einst Kollege McIntyres in der Gruppierung 3MB. Slater erklärte, dass er gerade eine harte Zeit durchlebe, eine Familie zu ernähren habe - und McIntyre ihm nicht helfe, obwohl er sich seinerzeit jeden Tag bei ihm gemeldet hätte, als McIntyre zwischenzeitlich von WWE entlassen worden war. Slater ohrfeigte seinen Weggefährten und forderte ihn zu einem Match ...

... in dem McIntyre innerhalb von Sekunden mit dem Claymore Kick kurzen Prozess machte. Der verärgerte Ziggler, der sich das anders vorgestellt hatte, ging dann auf Slater los, McIntyre aber half Slater und verabschiedete ihn mit einer Umarmung.

- Eine weitere Rückkehr nach längerer Abwesenheit: Kairi Sane, Partnerin von Damenchampion Asuka, bestritt ihr erstes Match seit der üblen Ringtreppen-Kollision Ende Mai gegen Nia Jax (die seit dem Corona-Ausbruch nicht mehr eingesetzt wurde). In einem Match mit Asukas Herausforderin Sasha Banks schien sie mit einem Aufgabegriff an der Schwelle zum Sieg zu stehen, Banks' Partnerin Bayley aber griff ein und sorgte für die Disqualifikation.

- Seth Rollins war zu Gast in der "KO Show" des nach dessen selbst erbetener Pause wegen des Corona-Ausbruchs ebenfalls wieder anwesenden Kevin Owens.

Rollins forderte seinen Rivalen Rey Mysterio zu einem Match bei Extreme Rules heraus, es folgte zudem ein spontanes Tag Team Match zwischen Owens und Mysterio sowie Rollins und dessen Jünger Murphy (Austin Theory fehlt seit dem Corona-Ausbruch) - Owens nahm den Platz von Aleister Black ein, den Rollins vor seinem Auftritt attackiert hatte. Weil Owens und Mysterio gewannen, durfte Mysterio die Matchklausel festlegen: Er entschied sich - mit Blick auf die böse Augen-Attacke Rollins' gegen ihn - für ein "Eye for an Eye Match". Er wolle Rollins in dem Kampf "das Auge aus der Augenhöhle reißen". Kurz vor RAW kam heraus, dass Mysterio zuletzt ohne Vertrag bei WWE antrat, ob er inzwischen verlängert hat, ist noch unklar.

- Nach seinem zweifelhaften Sieg über US Champion Apollo Crews vergangene Woche wähnte sich MVP - obwohl es nicht um den Gürtel ging - als legitimer neuer Titelträger. Er enthüllte im Ring auch ein neues Design der traditionsreichen Trophäe. In einem anschließenden Match besiegen MVP und Schützling Bobby Lashley Ricochet und Cedric Alexander. MVP wird bei Extreme Rules den in dieser Woche abwesenden Champion Crews herausfordern.

- Randy Orton tat sich mit Zelina Vegas Schützlingen Andrade und Angel Garza zusammen und forderte seinen Rivalen Big Show und die Viking Raiders. Orton pinnte Erik nach dem RKO.

- Ruby Riott, bei der sich zuletzt eine Wiedervereinigung mit Liv Morgan andeutete (seit dem Corona-Ausbruch nicht mehr eingesetzt), steckte ihre zweite Niederlage in Folge gegen ein Mitglied der IIconics sein, diesmal gegen Billie Kaye.

- Im großen Hauptkampf trafen Asuka und Bayley aufeinander, die Damenchampions von RAW und SmackDown. Ein ungebetener Gast aus dem SmackDown-Kader spielte am Ende Zünglein an der Waage: Bayleys Rivalin Nikki Cross stürmte durch die Zuschauerreihen und klopfte wild an die Plexiglasscheine, die den Ringbereich von ihnen trennt. Die abgelenkte Bayley wurde von Asuka zum Sieg eingerollt.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 6. Juli 2020:

Non Title Match: Drew McIntyre besiegt Heath Slater

Kairi Sane besiegt Sasha Banks durch Disqualifikation

Kevin Owens & Rey Mysterio besiegen Seth Rollins & Austin Theory

Bobby Lashley & MVP besiegen Cedric Alexander & Ricochet

Randy Orton, Andrade & Angel Garza besiegen The Big Show & The Viking Raiders

Billie Kaye besiegt Ruby Riott

Non Title Match: Asuka besiegt Bayley