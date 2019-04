Fehlt er wirklich erstmals seit 19 Jahren bei der wichtigsten WWE-Show des Jahres? Wird er womöglich nie wieder für die weltgrößte Showkampf-Liga in den Ring steigen? Oder überrascht der Undertaker - dessen aktueller WWE-Status unklar ist - die Fans bei WrestleMania 35 in der Nacht zum Montag doch noch?

Eigentlich ist es kurios, dass sich diese Fragen immer noch stellen, wenn man bedenkt, dass die Wrestling-Ikone mittlerweile 54 Jahre alt ist - und dass nicht wenige dachten, dass seine Karriere schon genau heute vor fünf Jahren ihren Schlusspunkt erreicht hatte: Damals, am 6. April 2014, endete gegen Brock Lesnar die legendäre des Undertaker bei WrestleMania.

Es war ein Moment, der Wrestling-Fans in ähnlichem Maße erschütterte wie Schalke-Fans die verpasste Meisterschaft 2001 oder Bayern-Fans das "Drama dahoam".

Denn obwohl es sich dabei um einen inszenierten Drehbuch-Kniff handelte: Nach 21 Siegen in über zwei Jahrzehnten war "The Streak" emotional derart aufgeladen, dass ihr Ende Schockwellen auslöste - und bei den über 70.000 Zuschauern im Superdome von New Orleans für regelrechte Grabesstimmung sorgte.

Und was für den Undertaker das eigentlich Bittere war: Die Umsetzung des großen Moments lief ganz und gar nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte.

Undertaker verletzte sich frühzeitig schwer

Der Taker erlitt nach wenigen Minuten im Ring eine nicht gleich erkannte Kopfverletzung, die sich später als schwere Gehirnerschütterung herausstellte - allem Anschein nach war die harte Landung nach einem zunächst unscheinbar wirkender Beinfeger Lesnars außerhalb des Rings die Ursache.

Der Deadman war danach völlig von der Rolle, bewegte sich langsam, wirkte orientierungslos. Das Match wurde trotzdem wie geplant noch rund 20 Minuten durchgezogen - und war aus logischen Gründen weit von der Qualität der Kämpfe entfernt, für der Taker in den Jahren zuvor gegen Shawn Michaels, Triple H und CM Punk noch bürgen konnte.

Eine gedrückte Atmosphäre herrschte deshalb schon, bevor Lesnar den Taker dreimal mit seinem Finisher F-5 zu Boden beförderte und den Kampf beendete.

Danach wurde der Undertaker hinter den Kulissen in einen Ambulanzwagen verfrachtet und ins Krankenhaus gebracht, aus dem er erst am Nachmittag danach entlassen wurde.

WWE-Boss Vince McMahon traf die Entscheidung

Zunächst wurde nach dem Match kolportiert, dass der Undertaker selbst die Entscheidung getroffen hätte, seine Serie zu beenden und den früheren UFC-Schwergewichtschamp Lesnar als den Mann ausgewählt hätte, der es tun und den damit verbundenen Karriere-Schub einheimsen sollte.

Im Jahr darauf aber stellte WWE-Boss Vince McMahon klar, dass alles auf ihn zurückging.

"Niemand weiß besser, dass es wichtig ist, dem Business etwas zurückzugeben, als der Undertaker, als Mark Callaway. Und irgendwann ist die Zeit gekommen, es zu tun", sagte McMahon in einem Talk mit seinem einstigen Topstar Stone Cold Steve Austin: "Und die Person, die zu diesem Zeitpunkt am meisten davon profitieren konnte, war Brock."

McMahon strich heraus, dass der Taker immer selbstlos gehandelt hätte, dass die Ankündigung seiner Niederlage aber wohl auch für ihn "ein Schock" gewesen wäre: "Man muss manchmal schwere Entscheidungen treffen. Das ist mein Job. Und ich glaube ich habe den richtigen Entschluss zum richtigen Zeitpunkt gefällt."

Bei WrestleMania 31 war er wieder da

Zum damaligen Zeitpunkt schien es, als ob die Karriere des Takers an ihr Ende gelangt wäre. Dass er bei WrestleMania 31 gegen Bray Wyatt dann doch zurückkam, wird damit zu tun gehabt haben, dass der Taker das recht traurige Schauspiel im Jahr davor wohl nur ungern als Schlusspunkt stehen lassen wollte (allerdings sollen auch finanzielle Aspekte eine Rolle gespielt haben).

Im darauffolgenden Sommer knüpfte er mit zwei weiteren Matches gegen Lesnar an die WrestleMania-Niederlage an: Beim SummerSlam 2015 gewann der Undertaker nach einem Tiefschlag, bei Hell in a Cell gab es den abschließenden klaren Sieg Lesnars.

Beide Duelle waren deutlich besser als das bei WrestleMania, die Alterserscheinungen konnte der Taker trotzdem nicht verbergen - nach dem SummerSlam war er wieder schwer mitgenommen und erlitt nach seinem Auszug einen Kollaps.

Bei seinen letzten Auftritten kam der Taker aber auch nicht mehr auf das 2015er-Niveau heran, in den jüngsten Matches gegen Triple H im vergangenen Jahr wirkte er gezeichneter denn je - und dass eine Fortsetzung noch Sinn ergibt, ziehen immer auch immer mehr seiner treuesten Fans in Zweifel.