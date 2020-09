All Elite Wrestling hat sich einen weiteren Ex-Star von Marktführer WWE gesichert - und der möchte es seinem alten Arbeitgeber offenbar so richtig zeigen.

Bei der Wochenshow AEW Dynamite präsentierten Kip Sabian und Penelope Ford ihren Trauzeugen für ihre am Samstag bei All Out angekündigte Hochzeit. Nach zwei Täuschungsmanövern kam Miro heraus, der frühere Rusev bei WWE.

Die in der Halle anwesenden Fans starteten sogleich einen "Miro Day"-Gesang, der den bei WWE populären "Rusev Day" ablöste und vom Bulgaren kräftig angeheizt wurde.

Sabian erklärte dann, dass er Miro vom Streaming-Dienst Twitch gut kennen würde, den beide mit viel Leidenschaft betreiben. Anschließend nahm der Debütant selbst das Mikrofon und machte eine Ansage - gegen WWE, obwohl er den Namen der Wrestling-Liga nicht nannte.

Miro/Rusev bei WWE unter Wert verkauft

Er erklärte, dass er zehn Jahre an einem Ort mit einem Glasdach gelebt habe, wo die Erfolgsaussichten für ihn niedrig waren und jeder einen imaginären "Brass Ring" ergreifen wolle. Diesen Ring könnten sich "die" in den Hintern schieben, wütete Miro. Er wolle nicht nur der "Best Man" (englisch für Trauzeuge) für Sabian, sondern auch der "Best Man" bei AEW sein. Er wolle jede Woche Leute auseinander nehmen, denn er sei "All Elite".

Miro, Ehemann von WWE-Star Lana, heißt bürgerlich Miroslaw Barnjaschew und war in den vergangenen Jahren einer der beliebtesten WWE-Stars. Der 34-Jährige gewann dreimal die United States Championship, verpasste aber den dauerhaften Sprung in den Main Event. Im April wurde er als Teil der großen Entlassungswelle bei WWE gefeuert und erreichte die von den Fans geforderten Erfolge letztlich nicht.

Bei AEW ließ er auch sein Gimmick als "Bulgarian Brute" hinter sich, sondern trat als Babyface mit blondierten Haaren und ohne osteuropäischen Akzent auf.

Auch eine weitere zuvor bei WWE unter Vertrag stehende Wrestlerin debütierte in dieser Woche bei AEW. Die Brasilianerin Tay Conti, beim Konkurrenten vornehmlich bei NXT als Taynara Conti eingesetzt, verlor ihr erstes Match gegen Nyla Rose.

Matt Hardy entschuldigt sich bei Ehefrau

Matt Hardy meldete sich derweil nach seinem heftigen Kopf-Crash bei All Out zu Wort: Der ältere Bruder von Jeff Hardy bedankte sich für die Unterstützung, entschuldigte sich bei seiner Frau Reby und den Kindern und kündigte an, dass das Broken Rules Match gegen Sammy Guevara ein Fehler gewesen sei.

Er wolle schnell wieder ganz gesund werden, weil das Wrestling seine Liebe und Leidenschaft sei. Anschließend wolle er Jagd auf die AEW World Championship machen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite:

Jurassic Express (Jungle Boy und Luchasaurus) besiegen The Lucha Brothers (Rey Fénix und Penta El Zero M)

Orange Cassidy besiegt Angélico

No DQ Match: The Inner Circle (Chris Jericho und Jake Hager) besiegen Sonny Kiss und Joey Janela

Nyla Rose besiegt Tay Conti

AEW TNT Championship: Brodie Lee (c) besiegt Dustin Rhodes