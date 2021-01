Siebeneinhalb Monate nach seinem Verletzungs-Drama bei Backlash gegen Randy Orton wird Edge sein WWE-Comeback dort wiederaufnehmen, wo es angefangen hat.

Bei der TV-Show Monday Night RAW verkündete der 47-Jährige, dass er am Sonntag bei Royal Rumble 2021 wieder in den Ring steigen und am Rumble-Match teilnehmen wird. Im vergangenen Jahr hatte er dort als Überraschungsteilnehmer seine Ring-Rückkehr nach fast neun Jahren Zwangspause wegen einer schweren Nackenverletzung gefeiert (Die Hintergründe zu Edges Comeback 2020 und seinem Gehalt).

Edge wird beim Royal Rumble 2021 dabei sein

Eine Videobotschaft des Kanadiers beschloss die Show, der "Rated-R Superstar" erklärte, dass er wisse, dass ihm die Zeit davonlaufe, darum sei er beim Rumble zum Siegen verdammt, um sich seinen großen Traum zu erfüllen: die Krönung seines Comebacks in einem Titelmatch als Headliner bei WrestleMania 37.

Edge hatte sich im vergangenen Juni beim Match gegen den früheren Tag-Team-Partner Orton einen Trizepsriss zugezogen.

Randy Orton geht auf Alexa Bliss los

Besagter Orton spielte bei RAW auch eine Hauptrolle: Im letzten Match des Abends kostete er Alexa Bliss die Chance, gegen Asuka Damenchampion zu werden.

Orton revanchierte sich für den Feuerball, den Bliss ihn vor zwei Wochen ins Gesicht geworfen hatte - der wiederum die Rache dafür war, dass Orton die mit Bliss verbündete Horrorgestalt The Fiend in den vermeintlichen Feuertod geschickt hatte.

Ortons Eingriff trieb die Story nun voran, denn er überschritt eine Grenze, die er zuvor nicht überschritten hatte: Der "Legend Killer", auf dessen Gesicht Brandwunden zu sehen waren, legte körperlich Hand an Bliss an, verpasste ihr einen RKO. Ein selten gewordener Tabubruch bei WWE, der die Inszenierung körperliche Übergriffe von Männern auf Frauen zuletzt fast immer vermieden hatte (eine andere Ausnahme: Ortons RKO gegen Nia Jax, als die 2019 ins Royal-Rumble-Match der Männer einstieg).

Die Aktion war zu viel für Bliss, trotz ihrer erneuten Verwandlung in eine dämonische Version ihrer selbst, die mit der unheimlichen Präsenz des Fiend zu tun zu haben scheint.

Drew McIntyre und Bill Goldberg räumen The Miz aus dem Weg

Seine Rückkehr nach zwei Wochen Corona-Zwangspause feierte WWE-Champion Drew McIntyre, der RAW eröffnete und im Ring auf seinen Rumble-Herausforderer Bill Goldberg traf.

McIntyre erinnerte an Goldbergs vergangene Großtaten, seine 173:0-Siegesserie, seine Triumphe über Hulk Hogan und The Rock und dass man ihn auch mit nun 54 Jahren nicht unterschätzen dürfe - garantierte aber dennoch einen Sieg, den er allen Corona-Betroffenen widmen würde.

In die Begegnung mischte sich ein weiterer Titelaspirant ein: The Miz mit Partner John Morrison drohte damit, dass weder McIntyre noch Goldberg den Rumble als Champion verlassen würde. Er würde beim Rumble den Money-in-the-Bank-Koffer einlösen (der ihm trotz des bereits bei TLC erfolgten Cash-Ins wegen einer Formalie zurückerkannt worden war).

Sowohl McIntyre als auch Goldberg ärgerten sich über die Störung, zerrten Miz und Morrison in den Ring, wo Miz Goldbergs Spear und Morrison McIntyres Claymore Kick abbekam. Das Segment endete mit einem Blickduell zwischen McIntyre und Goldberg.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 25. Januar 2021:

Charlotte Flair vs. Shayna Baszler - No Contest

Lacey Evans, Nia Jax & Shayna Baszler besiegen Charlotte Flair, Dana Brooke & Mandy Rose

Xavier Woods besiegt Slapjack

Sheamus besiegt John Morrison

John Morrison & The Miz besiegen Sheamus

Non Title Match: AJ Styles besiegt R-Truth

Gauntlet Match: Riddle besiegt Shelton Benjamin, MVP, Cedric Alexander

RAW Women's Title Match: Asuka (c) vs. Alexa Bliss - No Contest