Der WWE-Rivale All Elite Wrestling ist inzwischen bekannt dafür, dass er sich in Sachen Blut und Brutalität nicht die Schranken gesetzt hat, die der Marktführer aus Jugendschutzgründen hat.

Nun hat AEW auch erstmals ein Frauenmatch auf die Bühne gebracht, das zu einem Blutbad wurde. Ein "Lights Out Match" zwischen Britt Baker und Thunder Rosa ging auf ähnliche Weise an die Grenze wie das zwischen Jon Moxley und Kenny Omega, das bei Full Gear 2019 den Standard setzte - und dürfte einen neuen Aufmerksamkeitsschub für beiden Rivalinnen sorgen, die sich zu zwei der besten Performerinnen der Promotion entwickelt haben.

Ein nach der Show veröffentlichtes Online-Video zeigt, wie die beiden hinter den Kulissen Standing Ovations von der AEW-Crew bekamen - und dass Ligaboss Tony Khan die beiden lobten, für eine "der besten Shows, die wir je gemacht haben" verantwortlich zu sein.

Vor allem bei Baker - Lebensgefährtin von WWE-Star Adam Cole - hinterließ das Match Spuren: Ihr Gesicht war auf ähnliche Weise in Blut eingehüllt wie das von "Cactus Jack" Mick Foley in seinem berühmten "Exploding Barbed Wire Death Match" mit Terry Funk.

Britt Baker und Thunder Rosa setzen auch Reißzwecken ein

Die beiden Rivalinnen steigerten sich in Sachen Härte im Lauf des Matches immer mehr: Was wie ein übliches "No DQ Match" mit dem Einsatz von Stühlen und Leitern begann, erreichte die nächste Stufe, als die selbst schon blutende Rosa Baker eine Leiter mit einem Dropkick ins Gesicht hämmerte und ihr damit die Platzwunde zufügte, die fortan das Bild bestimmte.

Die wütende Baker trieb die Angelegenheit danach noch weiter und ließ sich von Lakaiin Rebel eine schwarze Tüte reichen - in der sich eine riesige Menge Reißzwecken verbarg. Sie entleerte sie und wollte Rosa hineinwerfen, bekam stattdessen aber selbst eine Powerbomb in die "Thumbtacks" ab - was aber immer noch nicht das Ende war.

Baker befreite sich aus dem Cover und setzte den Lockjaw-Griff in den Mund an - eine auf sie zugeschnittene Trademark-Aktion, Baker ist approbierte Zahnärztin -, Rosa aber bewegte ihre Rivalin nochmal in die Reißzecken und sorgte so dafür, das sie loslassen musste.

Mit einem Power Thunder Driver, mit der sie Baker aus dem Ring durch einen Tisch beförderte, machte die Mexikanerin den Sack schließlich zu. Mit Nahaufnahmen der blutig geprügelten Rivalinnen endete die Show.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 17. März 2021:

Cody Rhodes besiegt Penta El Zero Miedo

Jade Cargill besiegt Dani Jordyn

Matt Hardy, Private Party, The Butcher & The Blade besiegen Bear Country & The Jurassic Express

Eddie Kingston & Jon Moxley besiegen The Good Brothers

Rey Fenix besiegt Angelico

Lights Out Match: Thunder Rosa besiegt Britt Baker