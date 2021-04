Zwei sehenswerte große Titelkämpfe, der bislang größte Sieg für einen deutschsprachigen Star und ein verblüffend starkes Promi-Gastspiel von Rapstar Bad Bunny: Der erste Tag der WWE-Megashow WrestleMania 37 hat den Fans einiges geboten - endete aber mit Verwirrung.

Royal-Rumble-Siegerin Bianca Belair gewann zum Abschluss den starken Hauptkampf gegen Sasha Banks und nahm ihr mit ihrem KOD-Finisher den SmackDown-Damentitel ab. Ausgerechnet der langjährige US-Chefkommentator Michael Cole war über den Ablauf aber offensichtlich nicht im Bilde: Er verkündete nach dem siegbringenden Pinfall von Belair, dass das Match nicht zu Ende sei und Banks sich aus dem Cover befreit hätte - obwohl deren Schultern sich nicht gerührt hatten.

Matchende bei Sasha Banks - Bianca Belair vorgezogen?

Anscheinend hatten Banks und Belair das Match schneller als geplant beendet, ohne das Cole davon mitbekommen hatte. Der Grund könnten die Folgen einer anfänglichen Verzögerung wegen starken Regens sein - die Freiluftshow im Super-Bowl-Stadion von Tampa startete etwa 30 Minuten verspätet - oder eine Verletzung: Banks schien nach einer missglückten Landung bei einer Aktion vom Seil kurz zu hinken.

Siegerin Belair - die erst im vergangenen Jahr ihr Debüt im Hauptkader von WWE gegeben hatte - bekam von der Kommentatorenpanne nichts mit und feierte den großen Sieg emotional. Schon vor Beginn des Kampfes war die 32-Jährige von ihren realen Gefühlen vor dem großen Moment so überwältigt, dass sie den Tränen nahe war.

Banks und Belair lieferten dann auch einen absoluten Kracher, bei dem sich Banks' ringhandwerkliche Präzision und Belairs besondere athletische Einlagen perfekt ergänzten: Ein besonderes Highlight war, wie Belair einen "Suicide Dive" von Banks aus dem Ring abfing, "The Boss" in einer ununterbrochenen Bewegung mit einer Gorilla Press hoch in die Luft hob - und dabei lässig über die Ringtreppe wieder das Kampfgeviert enterte.

Die weiteren Highlights:

- Im ebenfalls sehr gelungenen WWE-Titelmatch gleich zu Beginn behielt Bobby Lashley etwas überraschend den Gürtel gegen Ex-Champion Drew McIntyre, der sich am Ende von Lashleys Manager MVP ablenken ließ und im Hurt Lock von Lashley bewusstlos wurde (Darum lebte Bobby Lashley mehrere Jahre lang in Deutschland).

- In seinem ersten WrestleMania-Einzelmatch überhaupt feierte der Schweizer Cesaro mit dem Neutralizer einen großen Triumph über den früheren WWE und Universal Champion Seth Rollins. Auch Cesaro lieferte spektakuläre Einlagen, etwa seinen berühmten Big Swing mit sagenhaften 23 Umdrehungen und ein "Ufo", eine Variation des Airplane Spin, bei dem er sich mit Rollins über seinen Schultern im Kreis drehte - freihändig! Cesaro scheint in diesem Jahr noch für Höheres bestimmt zu sein.

- Ein glänzendes Promi-Gastspiel im Ring gab der Rapstar, Grammy-Gewinner und WWE-Fan Bad Bunny, der in einem Tag Team Match mit Newcomer Damian Priest auf den früheren WWE-Champion The Miz und dessen Partner John Morrison traf. Bad Bunny verblüffte durch zahlreiche technisch blitzsaubere Ringmanöver, gekrönt von einem Destroyer - einer spekakulären Salto-Aktion - gegen Morrison. Am Ende pinnte Bad Bunny Miz nach einem Crossbody vom Seil, mit dem er Miz von den Schultern seines Partners holte.

Die Ergebnisse von WWE WrestleMania 37 - Tag 1:

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) besiegt Drew McIntyre

WWE Women's Tag Team Title #1 Contendership Turmoil Match: Natalya & Tamina besiegen Lana & Naomi, Billie Kay & Carmella, Dana Brooke & Mandy Rose, The Riott Squad

Cesaro besiegt Seth Rollins

WWE RAW Tag Team Title Match: AJ Styles & Omos besiegen The New Day (c) - TITELWECHSEL!

Steel Cage Match: Braun Strowman besiegt Shane McMahon

Bad Bunny & Damian Priest besiegen The Miz & John Morrison

WWE SmackDown Women's Title Match: Bianca Belair besiegt Sasha Banks (c) - TITELWECHSEL!