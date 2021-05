Acht Monate nach seinem Debüt bei WWE-Rivale AEW hat Miro dort seinen vorläufigen Karriere-Höhepunkt erreicht.

Der ehemalige Rusev, WrestleMania-Gegner von Megastar John Cena 2015 und vor allem auch für seinen Einzug im Panzer in Erinnerung, besiegte im Hauptkampf der TV-Show Dynamite Jungstar Darby Allin und krönte sich zum TNT-Champion der Promotion.

Früherer Rusev erreicht als Miro das nächste Level

Der in Bulgarien geborene Miro - eigentlich: Miroslaw Barnjaschew - war 2020 Teil der großen WWE-Entlassungswelle im Zuge der Corona-Pandemie, wobei es ein offenes Geheimnis war, dass der Ehemann von Lana beim Ex-Arbeitgeber unzufrieden war. Bei seiner AEW-Ankunft im September 2020 wurde er deshalb einige Sticheleien los.

Bei AEW wurde Miro zunächst als "Best Man" des Pärchens Kip Sabian und Penelope Ford eingesetzt, nach einer verlorenen Fehde gegen die Publikumslieblinge The Best Friends wandte sich Miro gegen Sabian und verdeutlichte seine Titel-Ambitionen.

Miro wurde zuletzt zunehmend als unaufhaltsame Maschine dargestellt und der drohende Titelverlust Allins deutete sich schon vergangene Woche an, als er Opfer einer Attacke von Scorpio Sky und Ethan Page wurde, die ihn eine Treppe herunterwarfen. Es wurde vorsorglich angekündigt, dass Allin den Titel abtreten müsste, sollte er nicht fit für das Match gegen Miro sein. Stattdessen diente die Inszenierung letztlich dazu, auch in der Niederlage Allins Kämpferherz zu präsentieren (Darum war Darby Allin drei Jahre obdachlos).

Darby Allin entthront, Sting wird attackiert

Allin wehrte sich in dem David-gegen-Goliath-Duell nach Leibeskräften, motiviert von seinem legendären Kumpan Sting, konterte auch mehrere Aktionen Rusevs aus, die schon wie das Ende des Matches wirkten - etwa, als Miro Rusevs Finisher Coffin Drop anfing und zu einem krachenden German Suplex im Stil von Brock Lesnar ansetzte.

Allin drehte sich noch heraus, geriet wenig später aber in Miros Finisher Game Over (früher: Accolade) und wurde bewusstlos, der Ringrichter brach das Match ab.

Während Miro mit dem Gürtel posierte, ging das Treiben noch weiter: Sting wurde ebenfalls Opfer einer Attacke von Page und Sky, während der Hüne Lance Archer an den Ring kam und Miro signalisierte, dass er der erste Herausforderer sein wolle.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 12. Mai 2021:

IWGP United States Title Match: Jon Moxley (c) besiegt Yuji Nagata

AEW Tag Team Title vs. Career Match: The Young Bucks (c) besiegen SCU

AEW World Heavyweight Title #1 Contendership Match: Orange Cassidy vs. Pac - Double Count Out

Thunder Rosa besiegt Jazmin Allure

TNT Title Match: Miro besiegt Darby Allin (c) - TITELWECHSEL!