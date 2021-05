Legende gegen Jungstar, die dominante Gruppierung der vergangenen Jahre gegen ein neues Super-Bündnis - ausgetragen in der Neuauflage einer berühmt-berüchtigten Matchart vergangener Tage.

Der Hype vor Blood and Guts, dem dieswöchigen TV-Special des WWE-Rivalen AEW, war groß. Und das Ergebnis wird in der Wrestling-Fangemeinde weiter für Gesprächsstoff sorgen.

In einem Käfigduell, das an die legendären "War Games" bei WCW anknüpfte (die zuletzt auch bei WWE NXT neu aufgelegt worden waren), gipfelte eine Fehde, die AEW Dynamite in den vergangenen Monaten geprägt hatte: Der frühere WWE-Champion Chris Jericho traf mit seinem Inner Circle auf seinen aufstrebenden Ex-Schützling MJF, der sich gegen ihn gewandt und seine eigene Gruppierung aufgebaut hatte, die an die ruhmreichen Four Horsemen erinnernde Formation Pinnacle.

Der Zehn-Mann-Kampf in zwei von einem Käfig umgebenen Ringen, der nur durch Aufgabe gewonnen werden konnte, spitzte sich auf ein böses Ende für Jericho zu - nach dem die AEW-Kommentatoren selbst die Frage in den Raum stellten, ob es auch das Ende der Karriere des 50-Jährigen war.

MJF wirft Chris Jericho vom Käfig

Jericho und MJF bekämpften sich am Ende des Matches nicht mehr im, sondern auf dem Käfig, wohin MJF zu flüchten versuchte. Die beiden versuchten sich dort gegenseitig mit ihren jeweiligen Aufgabe-Finishern niederzuringen (Lion Tamer und Salt of the Earth), letztlich gewann MJF die Oberhand, als er seinen "Dynamite Diamond Ring" einsetzte und Jericho damit für seine letzte Schandtat weichklopfte.

MJF, ebenso blutig geprügelt wie Jericho, ging mit dem angeknockten Gegner an den Rand des Käfigs und drohte, ihn von dort herunterzuwerfen, sollte der Circle nicht aufgeben. Nachdem Jerichos Kollegen Santana und Ortiz vergeblich versuchten, auf ihren Feind einzureden, sprach Sammy Guevara schließlich die Kapitulation aus.

Ein dämonisch grinsender MJF bejubelte den großen Triumph - nur um Jericho letztlich doch vom Käfig herunterzuwerfen. MJF feierte noch eine Weile auf dem Käfig, während sich Offizielle und Sanitäter um Jericho kümmerten, ehe MJF herabstieg zu seinen Pinnacle-Kollegen und Manager Tully Blanchard - als Horsemen-Original an vielen War Games früherer Zeiten beteiligt.

Das Ende von Jerichos Karriere?

Das Kommentatoren-Trio von AEW formulierte explizit den Gedanken, dass dieses Finish das Ende von Jerichos Karriere gewesen sein könnte.

Theoretisch ist das möglich mit Blick auf Jerichos Alter und darauf, dass ein Rücktritt des ersten AEW World Champions den wegweisenden Moment für Top-Talent MJF noch mehr Bedeutung geben würde. Dazu passend rief MJF Jericho am Ende noch ein höhnisches "Thank you" hinterher.

Was den Schockmoment allerdings schmälerte: Bei Jerichos Sturz offenbarte sich deutlich, dass der vermeintliche Stahlboden, auf dem er landete, eine abgefederte Kulisse war. Es riecht eher danach, dass Jericho zurückkommt und die Fehde weitergeht, womöglich zugespitzt auf ein Einzelmatch der großen Rivalen.