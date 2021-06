Seit ihrem großen Verrat an The Fiend bei der Megashow WrestleMania 37 köchelte die WWE-Story um die als Horror-Queen neu erfundene Alexa Bliss auf eher kleiner Flamme - nun ist sie wieder in den Mittelpunkt gerückt.

Am Ende der TV-Show Monday Night RAW kam es zu einer bizarren Konfrontation von Bliss mit der früheren UFC-Kämpferin Shayna Baszler, die in den vergangenen Wochen als offensichtliches Opfer der Spielchen von Bliss ausgeguckt wurde - und ihrer Puppe Lilly, die als Quelle ihrer übernatürlichen Macht dargestellt wird.

Baszler, die wegen den anscheinend von Bliss verursachten Pyro-Explosionen diverse Niederlagen einstecken musste, stellte Bliss deswegen in ihrem "Playground" zur Rede - und bekam zur Antwort, dass sie sich besser beruhigen und bei Lilly entschuldigen sollte, damit alle "Freundinnen" blieben. Es wäre in ihrem eigenen Interesse.

Baszler nahm die Aufforderung nicht ernst, nahm Lilly, warf sie zu Boden und trat auf sie. Bliss reagierte zunächst mit entsetzter, dann diabolisch grinsender Miene. Seltsame Geschehnisse folgten.

Alexa Bliss' Puppe Lilly sorgt für Unerklärliches

Die dunkel verzerrte Musik von "Alexa's Playground" ertönte, die nun doch leicht verunsicherte Baszler trat den Rückzug an, an erneut scheinbar unerklärlichen Pyro-Explosionen im Einmarsch-Bereich vorbei.

Im Backstage-Bereich fand Baszler dann auch Seltsames vor, nicht funktionierende Lichtschalter und verschlossene Türen. Die einzig offene führte in einen Raum, in dem sich Baszler dann verbarrikadierte - nur um in einem dort platzierten Spiegel die Puppe Lilly hinter sich zu sehen.

Baszler versicherte sich zum wiederholten Mal selbst, dass Lilly nur eine "dumme Puppe" sei, schien sich am Ende aber selbst nicht mehr zu glauben. Sie zerschlug den Spiegel - und die Show endete mit einem finalen Schnitt und einem Schrei Baszlers.

Die weiteren Highlights:

- Im ersten Match des Abends begegneten sich die Tag Teams von RAW in einer Battle Royal um eine Titelchance gegen AJ Styles und 2,20-Meter-Mann Omos - auch ein übermütiger John Morrison mischte trotz der Verletzung seines Partners The Miz allein mit. Die etwas überraschenden Sieger am Ende: die zuletzt nicht größer in Erscheinung getretenen Viking Raiders Erik und Ivar.

- WWE-Champion Bobby Lashley und Drew McIntyre unterzeichneten ihren Vertrag für das Titelmatch bei Hell in a Cell, wobei sich beide noch neue Klauseln abverlangten: Lashley und Manager MVP forderten, dass im Vertrag verankert wird, dass McIntyre bei einer Niederlage keine Titelchance gegen Lashley mehr bekommen würde, McIntyre wiederum wünschte sich, dass das Match zu passend zum Veranstaltungsmotto im Hell-in-a-Cell-Käfig stattfinden sollte. Beide akzeptierten letztlich die Bedingung des jeweils anderen.

Ein weiteres Segment, das aufhorchen ließ: MVP wandte sich hinter den Kulissen an Kofi Kingston und griff die reale Freundschaft auf, die die beiden verbindet - und das vielbeachtete virale Video, bei dem er zusammen mit dem mittlerweile tragisch verstorbenen Shad Gaspard über Kingstons WWE-Titelgewinn bei WrestleMania 35 Tränen der Rührung vergoss. MVP erinnerte Kingston daran, dass "Kofimania" ein unwürdiges Ende genommen hatte - und forderte ihn auf, darüber nachzudenken, warum das so sei. Er sei zu wenig zielstrebig, denke zu sehr an Freunde und Familie, zu wenig ans Geschäft. Dass er vergangene Woche seine Niederlage gegen McIntyre hingenommen hätte, sei ein Beispiel dafür. Kingston reagierte abwehrend auf die Ratschläge von MVP - es bleibt dennoch die Frage offen, ob sie noch eine Rolle spielen werden (Warum WWE-Star MVP neuneinhalb Jahre im Gefängnis saß).

Im letzten Kampf des Abends war Kingston im Einsatz und besiegte Randy Ortons Partner Riddle. Die Story des Matches war, dass Riddles Kopie von Ortons RKO-Finisher - mit der er Kingstons New-Day-Partner Xavier Woods besiegt hatte - diesmal nach hinten losging und ausgekontert wurde.

- Nachdem WWE-Damenchampion Rhea Ripley und Rivalin Charlotte Flair zuletzt beide daran gescheitert waren, Nikki Cross innerhalb von zwei Minuten zu besiegen, taten sie sich nun gegen Cross und Ex-Champion Asuka zusammen, im Versuch, sich gegenseitig zu beweisen, dass sie Cross abfertigen könnten. Das Zweckbündnis hielt jedoch nicht, Flair beschimpfte Ripley, die sich schließlich gegen sie wandte - und dafür sorgte, dass Cross sie pinnen konnte.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 7. Juni 2021:

RAW Tag Team Title #1 Contendership Battle Royal: The Viking Raiders besiegen John Morrison, Lucha House Party, Mace & T-Bar, The New Day, RK-Bro

Jaxson Ryker besiegt Elias durch Count Out

Humberto Carrillo vs. Ricochet - Double Count Out

Jeff Hardy besiegt Cedric Alexander

Asuka & Nikki Cross besiegen Charlotte Flair & Rhea Ripley

Mansoor besiegt Drew Gulak

Kofi Kingston besiegt Riddle