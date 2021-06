Sein Aufstieg zum absoluten Topstar von WWE war von viel Kritik begleitet - in den vergangenen zehn Monaten hat er viele seine Kritiker verstummen lassen.

Roman Reigns hat sich in einer neuen Rolle als Oberschurke neu erfunden, seit er beim SummerSlam 2020 aus seiner Corona-Pause zurückgekehrt ist.

Als "Head of the Table" gibt er nun den mafiabossartigen Clanchef, der einschüchtert, manipuliert und dominiert - und mit Hilfe der zu willfährigen Helfern degradierten Paul Heyman und Jey Uso als Universal Champion an der Spitze der Hauptshow Friday Night SmackDown thront.

Seiner stets wiederholten "Acknowledge me!" ("Erkenne mich an!") sind im realen Leben nun auch zwei Legenden gefolgt und loben den neuen Roman Reigns in höchsten Tönen - darunter auch eine, die nicht dafür bekannt ist, mit kritischen Meinungen hinter dem Berg zu halten.

CM Punk: Roman Reigns "die eine Sache, die sie richtig machen"

Reigns sei lange nicht das gewesen, was WWE in ihm gesehen hätte, meinte der frühere WWE-Champion CM Punk in einem Auftritt im Wrestling Perspective Podcast - nun sei er das Beste, was die Promotion zu bieten hätte.

"Vielleicht hat er die ganze Kritik, die Widerstände gebraucht, um endlich der zu sein, der er sein sollte", meinte Punk, der sich mit seiner berühmten "Pipe Bomb" schon zu aktiven Zeiten als Chefkritiker der WWE-Ausrichtung positioniert hatte - und auch von der aktuellen nicht viel hält. Reigns sei allerdings die Ausnahme: "Er ist die eine Sache, die sie richtig machen. Was kann man grad Schlechtes über Roman Reigns sagen? Er ist mit Abstand der Beste, den sie haben." (Roman Reigns im SPORT1-Interview: Das sind die Gesetze der WWE-Kabine)

Punk geht es dabei um alle Ebenen: "Die Storyline, die Arbeit im Ring, alles: Im Moment ist er das Komplettpaket. Zum ersten Mal in seiner Karriere - und das soll jetzt keine Gemeinheit sein - habe ich das Gefühl, dass er dort angekommen ist, wo sie ihn hingepusht haben. Es hat einfach nur einen Moment gedauert."

Punk selbst hat in Reigns' Karriere eine Schlüsselrolle gespielt: Er war der kreative Urheber der Gruppierung The Shield mit Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose (jetzt: Jon Moxley bei AEW), die als Vollstrecker für ihn eingeführt worden waren und dann ein Phänomen für sich geworden sind. Die Ironie dabei: Wäre es nach Punks ursprünglicher Idee gegangen, wäre nicht Reigns, sondern sein Independent-Weggefährte Kassius Ohno (Chris Hero) der dritte Mann der Gruppierung geworden.

Undertaker: Die großartigste Story seit langem

Auch der Undertaker spielte eine nicht unwesentliche Rolle bei Reigns' Aufstieg, der "Big Dog" wurde 2017 dadurch geadelt, dass er den Taker in seinem "Wohnzimmer" WrestleMania bezwingen durfte - als zweiter Wrestler, nachdem Brock Lesnar 2014 seine Siegesserie "The Streak" brechen durfte.

Mit dem Match gegen Reigns war der Taker aufgrund seines eigenen Fitnesszustands von damals völlig unzufrieden (weswegen er dann vom schon damals geplanten Rücktritt noch einmal zurücktrat), umso begeisterter ist er nun von Reigns.

"Ich bin so stolz darauf, wo er jetzt steht", teilte der Taker Sports Illustrated mit: "Am Abend der Survivor Series bin ich zu Roman und Jey gegangen und habe ihnen gesagt, dass sie die großartigste Story erzählen, die es seit langem gab. Wie er es geschafft hat, sie dorthinzuführen, ist so gut. Es ist nicht erzwungen. Roman läuft jetzt einfach mit der höchsten Drehzahl."

Bei der nächsten Großveranstaltung Hell in a Cell am 20. Juni soll Reigns laut Wrestling Observer auf Rey Mysterio treffen, für den SummerSlam im August versucht WWE angeblich ihr früheres Aushängeschild John Cena für ein "Dream Match" zu gewinnen.