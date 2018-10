Auch an diesem Sonntag ist in der Welt des Sports einiges geboten.

In der Bundesliga sind unter anderem im direkten Duell RB Leipzig und der FC Schalke 04 zu sehen. Im österreichischen Sölden wird mit dem Riesenslalom die Herren-Weltcup-Saison im alpinen Skisport eröffnet. Dazu dürfte sich Lewis Hamilton beim Großen Preis von Mexiko zum fünften Mal zum Formel-1-Champion krönen.

Auf SPORT1 gibt es zweimal "Volleyball Live - Super Cup" zu sehen.

Das ist passiert

- Bundesliga: Weinzierl kassiert zweite deftige Pleite

In seinem zweiten Spiel als Trainer des VfB Stuttgart kassierte Markus Weinzierl seine zweite 0:4-Schlappe. Nach der Pleite vor einer Woche zu Hause gegen den Borussia Dortmund kamen die Schwaben jetzt im Derby bei der TSG Hoffenheim unter die Räder. Nach einem frühen Platzverweis für Stuttgarts Emiliano Insua (8.) trafen Joshua Brenet (48.), Joelinton (51.) und Ishak Belfodil (57./60.) für Hoffenheim. Der VfB ist damit zusammen mit Fortuna Düsseldorf Tabellenletzter. (Zum Bericht)

- Formel 1: Doppel-Pole für Red Bull in Mexiko

Red Bull hat beim Qualifying zum Großen Preis von Mexiko die Dominanz aus den Trainingssessions erneut unterstrichen und sich die Doppel-Pole gesichert. Dani Ricciardo setzte sich knapp vor Teamkollege Max Verstappen durch. Sebastian Vettel geht hinter Lewis Hamilton von Rang vier ins Rennen. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev verpasst Finale in Basel

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Basel sein sechstes Endspiel in diesem Jahr verpasst. Der Weltranglistenfünfte unterlag im Halbfinale dem rumänischen Qualifikanten Marius Copil mit 3:6, 7:6, 4:6. Der Rumäne trifft im Finale auf den topgesetzten Titelverteidiger Roger Federer. (Zum Bericht)

- NBA: LeBron überholt Nowitzki, Theis glänzt

Superstar LeBron James hat Dirk Nowitzki in der ewigen Scorerliste der NBA als Nummer sechs abgelöst ames kam beim 106:110 seiner Los Angeles Lakers bei den San Antonio Spurs auf 35 Punkte und steht nun bei 31.202. Nowitzki, der für die Dallas Mavericks noch kein Saisonspiel absolviert hat, ist mit 31.187 Punkten nun Siebter. Daniel Theis zeigte am Samstag im Trikot der Boston Celtics seine bislang beste Saisonleistung. Beim 109:89 bei den Detroit Pistons kam der 26-Jährige in 19 Minuten auf 17 Punkte und acht Rebounds. (Zum Bericht)

- MLB: Red Sox vor Titelgewinn

Die Boston Red Sox stehen ganz dicht vor ihrem neunten Meistertitel in der Major League Baseball. Das Team von Field Manager Alex Cora gewann das vierte Spiel der World Series beim sechsmaligen Champion Los Angeles Dodgers mit 9:6 und braucht nur noch einen Sieg, um den Titel nach Boston zu holen. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Weltcup-Auftakt der Männer abgesagt

Der Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennläufer im österreichischen Sölden ist am Sonntagmorgen abgesagt worden. Schneefälle und starke Winde machten eine Austragung des geplanten Riesenslaloms unmöglich. Das gaben die Organisatoren und der Internationale Ski-Verband FIS bekannt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern in ungewohnter Jäger-Rolle

In der Bundesliga bekommt es RB Leipzig mit dem FC Schalke 04 zu tun (Bundesliga: RB Leipzig - FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und kann nach dem 2:2-Remis von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC näher an den Spitzenreiter ranrücken - genauso wie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen (Bundesliga: Werder Bremen - Bayer Leverkusen ab 18 Uhr im LIVETICKER). Im ersten Sonntagsspiel tritt Eintracht Frankfurt beim 1. FC Nürnberg an (Bundesliga: 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

- 2. Bundesliga: Köln vor Ablösung als Spitzenreiter

Der 1. FC Köln bangt in der 2. Bundesliga um seine Tabellenführung, da sowohl der FC St. Pauli als auch Union Berlin mit Siegen vorbeiziehen können. Während Union auf Dynamo Dresden trifft (2. Bundesliga: Union Berlin - Dynamo Dresden ab 13.30 Uhr im LIVETICKER), bekommt es St. Pauli mit Holstein Kiel zu tun (2. Bundesliga: FC St. Pauli - Holstein Kiel ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Das dritte Sonntagspiel ist das Kellerduell zwischen dem FC Ingolstadt und dem MSV Duisburg (2. Bundesliga: FC Ingolstadt - MSV Duisburg ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

- Formel 1: Hamilton vor WM-Party

Lewis Hamilton steht ganz dicht vor seinem fünften WM-Titel. Dem Mercedes-Pilot reicht beim Großen Preis von Mexiko dazu ein siebter Platz. Hamilton geht von Startplatz drei vor seinem Konkurrenten, Sebastian Vettel, ins Rennen. Die Pole sicherte sich Red-Bull-Pilot Dani Ricciardo vor Teamkollege Max Verstappen. (Formel 1: Der Große Preis von Mexiko ab 20.10 Uhr im LIVETICKER)

