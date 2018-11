Verheißungsvoller Start in die neue Sport-Woche.

Auch in der Länderspiel-Pause rollt der Ball bei den Bundesliga-Klubs. Ohne seine Nationalspieler gastiert Borussia Dortmund am Abend bei Alemannia Aachen. Der ehemalige Erstligist ist nach turbulenten Jahren inzwischen in der viertklassigen Regionalliga West angelangt. Dort belegt die Alemannia aktuell den siebten Tabellenplatz.

In der BBL empfängt Brose Bamberg die MHP RIESEN Ludwigsburg zum Top-Spiel. Dabei wird eine der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften ihre erste Niederlage hinnehmen müssen.

In der Nations League kommt es am Abend zu einem echten Klassiker. In Sevilla empfängt Tabellenführer Spanien die noch sieglosen Engländer. Dort hofft BVB-Juwel Jadon Sancho auf seinen ersten Startelf-Einsatz im Team von Gareth Southgate.

Das ist passiert

- Erneuter Rückschlag für Flensburg

Die SG Flensburg-Handewitt hat am fünften Spieltag der Handball Champions League mit 28:30 bei Pick Szeged verloren. Die Norddeutschen konnten gegen den noch ungeschlagenen ungarischen Meister über weite Strecken mithalten. Einen 3:0-Lauf der Gastgeber unmittelbar nach der Pause konnte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla allerdings nicht mehr kontern. Damit liegen die Norddeutschen nach der dritten Niederlage im Mittelfeld der acht Mannschaften umfassenden Gruppe, haben aber weiterhin alle Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde.

- München gewinnt Overtime-Krimi

Der EHC Red Bull München feierte im Spitzenspiel der DEL einen 5:4-Sieg gegen die Düsseldorfer EG. Mann des Abends war Ex-NHL-Profi Matt Stajan, der den Meister in der zweiten Minute der Verlängerung zum Sieg schoss. An der Tabellenspitze stehen dagegen weiterhin die Adler Mannheim. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann bei den Kölner Haien mit 4:2.

- Nations League: Italien verhindert Abstieg

Die italienische Nationalmannschaft hat dank eines 1:0-Erfolgs gegen Polen den drohenden Abstieg in der Nations League verhindert. Die Gastgeber haben ihrerseits vor dem abschließenden Spiel gegen Spitzenreiter Portugal keine Chance mehr auf den Verbleib in Liga A. Den Treffer des Tages erzielte Verteidiger Cristiano Biraghi (AC Florenz) in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

- NFL: Patriots ringen Chiefs nieder

Die New England Patriots haben den Kansas City Chiefs ihre erste Saisonniederlage in der NFL zugefügt. Am 6. Spieltag bezwangen Tom Brady und Co. die Chiefs in einem wahren Offensivspektakel mit 43:40. Kicker Stephen Gostkowski sorgte mit einem verwandelten Field Goal drei Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes musste damit bei seinem siebten Starter-Einsatz seine erste Niederlage hinnehmen.

Das passiert heute

- BVB zu Gast auf dem Tivoli

Tabellenführer Borussia Dortmund nutzt die Länderspielpause für ein Freundschaftsspiel auf dem Aachener Tivoli. Im Duell gegen den Regionalligisten muss Trainer Lucien Favre auf eine Vielzahl von Stammspielern verzichten. Dennoch wollen die Schwarz-Gelben den Test als Generalprobe für das Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart am kommenden Samstag (Bundesliga: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) nutzen.

- Bamberg empfängt RIESEN zum Spitzenspiel

Brose Bamberg will gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg im Kampf um die Tabellenspitze zurückschlagen (BBL: Brose Bamberg – MHP RIESEN Ludwigsburg, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Schwaben kann die Mannschaft von Headcoach Ainars Bagatskis zumindest vorübergehend wieder auf Platz eins klettern.

- England in der Nations League unter Druck

Zwei Spiele, kein Sieg. Das ist die Bilanz von WM-Halbfinalist England in der Nation League. Am dritten Spieltag bekommen es die Three Lions nun mit Tabellenführer Spanien zu tun (Nations League: Spanien – England, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Iberer sind ihrerseits noch ungeschlagen und siegten im Hinspiel in London mit 2:1.

Das sollten Sie heute sehen

- Futeboool! - Das brasilianische Fußball Magazin

In "Futeboool! - Das brasilianische Fußball-Magazin" berichtet SPORT1 ab 21 Uhr im Free-TV über die brasilianische Liga. Dabei werden in kompakter Form die Partien der Campeonato Brasileiro Serie A zusammengefasst. Am 29. Spieltag kam es unter anderem zum Duell zwischen Tabellenführer Palmeiras und Gremio Porto Alegre.

- Eishockey – NHL On The Fly

Mit "On The Fly" präsentiert SPORT1 US (ab 23.35 Uhr im TV) das offizielle Highlight-Magazin der NHL. Darin dreht sich alles rund um den aktuellen NHL-Spieltag: Neben einzelnen Spielzusammenfassungen sind unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen sowie Highlight-Listen fester Bestandteil der Studiosendung.

Video-Schmankerl des Tages

Mats Hummels kritisiert nach der 0:3-Niederlage gegen die Niederlande in der UEFA Nations League das Verhalten der Medien und mancher Fans.