In der Champions League wird es für den FC Bayern am Abend ernst. Nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg am Wochenende wollen die Münchner gegen Athen Frustbewältigung betreiben.

Die Münchner befinden sich in einer guten Ausgangsposition, ganz im Gegensatz zur TSG Hoffenheim. Das Team von Julian Nagelsmann ist bei Olympique Lyon zum Punkten verdammt, wollen die Kraichgauer das Achtelfinale doch noch erreichen.

Sportlich läuft es gut - finanziell hat der HSV große Sorgen. Der Präsident sorgt sich sogar um die Lizenz.

In der Volleyball-Bundesliga wollen die Damen des SSC Palmberg-Schwerin den nächsten Sieg einfahren. Die Partie gegen den USC Münster überträgt SPORT1 ab 18.20 Uhr LIVE im TV und im Stream.

Das ist passiert

- UEFA Youth League: Hoffenheim mit spektakulärem 3:3

Der Nachwuchs der TSG Hoffenheim trennt sich mit 3:3 von Lyon und ist auf dem besten Weg in Richtung Gruppensieg. Der FC Bayern setzt sich mit 2:0 gegen Athen durch. Die Münchner haben damit sieben Zähler auf dem Konto und liegen aktuell punktgleich mit Ajax Amsterdam auf Platz zwei. (Zum Bericht)

- Olympia-Held Ehliz wechselt von NHL nach München

Yasin Ehliz kehrt in die DEL zurück und unterschreibt bei Meister EHC Red Bull München. Der 25-Jährige hatte sich in der NHL nicht durchsetzen können. Der deutsche Meister Red Bull München gab am Mittwoch die Verpflichtung des Stürmers bekannt. (Zum Bericht)

- Finanzprobleme beim HSV

Sportlich läuft es beim Hamburger SV wieder gut, der HSV befindet sich in der 2. Bundesliga derzeit auf Platz 1, finanziell sieht die Lage deutlich schlechter aus. Der Präsident des Hamburger Fußballverbandes sorgt sich sogar um die Lizenz. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- UEFA Champions League: AEK Athen will die Bayern ärgern

Der FC Bayern München empfängt am vierten Spieltag der UEFA Champions League den AEK Athen. Zwar befindet sich der Deutsche Rekordmeister in einer glänzenden Ausgangsposition, nach den jüngsten Ergebnissen aus der Bundesliga stehen die Münchner gehörig in der Kritik. Gegen AEK soll nun Frustbewältigung betrieben und der nächste Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht werden. (Champions League: FC Bayern München - AEK Athen ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- UEFA Champions League: Hoffenheim in Lyon unter Druck

Die TSG Hoffenheim ist bei Olympique Lyon zum Punkten verdammt, wollen die Kraichgauer das Achtelfinale doch noch erreichen. Nach dem Last-Minute-Unentschieden im Hinspiel strebt die Elf von Julian Nagelsmann nun den ersten Sieg in der Königsklasse an. (Champions League: Olympique Lyon - TSG Hoffenheim ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- EHF Champions League: Löwen fordern Titelverteidiger

Der deutsche Vizemeister Rhein-Neckar Löwen empfängt in der Handball-Champions-League ab 21.00 Uhr Titelverteidiger Montpellier HB. Nach sechs Spielen stehen die Löwen in der Gruppe A mit vier Siegen auf Platz drei, Montpellier ist noch ohne Erfolg Tabellenvorletzter. Erst am vergangenen Samstag hatten die Löwen in der Königsklasse beim 25-maligen ungarischen Meister KC Veszprem gewonnen. (EHF Champions League: Rhein-Neckar Löwen - Montpellier HB ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie noch sehen

- Volleyball-Bundesliga der Frauen: Schwerin will gegen Münster nachlegen

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen will der Tabellenführer, SSC Palmberg Schwerin, gegen den USC Münster den zweiten Saisonsieg einfahren. SPORT1 zeigt das Spiel ab 18.20 Uhr LIVE im TV und im Stream.

- Fantalk

Auch in dieser Saison hat der "Fantalk" wieder namhafte und interessante Runden mit Experten, Prominenten und Sportjournalisten zu bieten, die über die zeitgleich laufenden Partien der Champions League diskutieren - am Mittwoch sogar im XXL-Format. Das SPORT1-Expertenteam um Mario Basler, Olaf Thon und Oliver Pocher sowie Thomas Herrmann analysiert die Spiele von Bayern und Hoffenheim. Thomas Helmer führt als Moderator durch die Sendung. Los geht es ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Die Fans von AEK Athen sind schon vor dem Champions-League-Duell beim FC Bayern in Feierlaune und besetzen kurzerhand den Münchener Marienplatz.