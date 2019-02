Auch am heutigen Freitag ist in der Welt des Sports allerlei geboten.

In der Fußball-Bundesliga sitzt Thomas Doll erstmals auf der Trainerbank von Hannover 96. Gegen RB Leipzig sind die Niedersachsen nur Außenseiter.

Das deutsche Davis-Cup-Team um Alexander Zverev will im Erstrundenduell gegen Ungarn den Grundstein zum Einzug in das Finalturnier legen.

In Oberstdorf gehen die besten Skiflieger der Welt auf Weitenjagd.

Das ist passiert

- NBA: Embiid verdirbt Heimdebüt von Cousins

In der NBA kassieren die Golden State Warriors gegen die Philadelphia 76ers eine bittere Pleite. Beim ersten Heimspiel für den wieder genesenen Warriors-Star DeMarcus Cousins nützen auch die 41 Punkte von Steph Curry nichts. Ein bärenstarker Joel Embiid und Teamkollege Ben Simmons erledigen die Warriors im Alleingang. (Zum Bericht)

- NBA: Trade-Beben! Porzingis zu den Mavs

Die New York Knicks und die Dallas Mavericks haben sich auf einen beeindruckenden Trade geeinigt. Toptalent und All Star Kristaps Porzingis wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten zu den Mavs und Dirk Nowitzki. (Zum Bericht)

In der Liga läuft es für die Mavericks dagegen nicht rund. Gegen die Detroit Pistons geht den Mavs in allerletzter Sekunde die Puste aus. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: Kagawa zur Leihe nach Istanbul

Mittelfeldspieler Shinji Kagawa hat nach einer ernüchternden Hinrunde bei Tabellenführer Borussia Dortmund seine Zelte wie erwartet abgebrochen. Der 29-jährige Japaner wechselt zunächst bis zum Saisonende auf Leihbasis zum türkischen Topklub Besiktas Istanbul. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Union Berlin besiegt Aufstiegsfavorit Köln

Union Berlin hat dem 1. FC Köln den Pflichtspielauftakt ins Jahr 2019 gründlich verdorben und darf selbst vom Aufstieg in die 1. Bundesliga träumen. Zum Abschluss des 19. Spieltags besiegten eiskalte Köpenicker die Domstädter mit 2:0. (Zum Bericht)

- Basketball: München gelingt Überraschung gegen Titelkandidat

Bundesliga-Tabellenführer Bayern München hat in der Basketball-EuroLeague für eine Überraschung gesorgt. Gegen Titelkandidat Fenerbahce Istanbul setzte sich das Team von Trainer Dejan Radonjic nach zweimaliger Verlängerung mit 90:86 durch und feierte den elften Sieg im 21. Spiel. (Zum Bericht)

- Copa del Rey: Real im Halbfinale:

Spaniens Rekordmeister Real Madrid ist ohne Mühe ins Pokal-Halbfinale eingezogen. Mit dem 3:1 beim FC Girona erreichten die Königlichen nach fünf Jahren erstmals wieder den Einzug in die Runde der besten Vier. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Debüt für Trainer Doll in Hannover

Trainer Thomas Doll kehrt nach über zehn Jahren in die Bundesliga zurück. Der frühere Nationalspieler will mit seinem neuen Klub Hannover 96 im Abstiegskampf wichtige Punkte holen. Allerdings heißt der Gegner der Niedersachsen in der Partie RB Leipzig (Bundesliga: Hannover 96 - RB Leipzig ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Der Tabellenvierte peilt nach seinem Sieg in Düsseldorf den nächsten Dreier an.

- 2. Bundesliga: Kellerduell in Ingolstadt

Zum Auftakt des 20. Spieltags stehen zwei Partien auf dem Programm. Der FC Ingolstadt empfängt den 1. FC Magdeburg zum Kellerduell (2. Bundesliga: FC Ingolstadt 04 - 1. FC Magdeburg am Freitag um 18.30 Uhr im LIVETICKER). Auch in der anderen Partie steht der Kampf gegen den Abstieg im Fokus. Der MSV Duisburg hofft gegen den SV Darmstadt 98 auf wichtige Punkte gegen den Gang in die Dritte Liga. (2. Bundesliga: MSV Duisburg - SV Darmstadt 98 am Freitag um 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Tennis: Zverev und Co. im Davis Cup gegen Ungarn

Die deutschen Tennis-Herren spielen um den Einzug in die Davis-Cup-Endrunde im November in Spanien. In Frankfurt gelten Alexander Zverev und seine Teamkollegen im Duell mit Ungarn als haushoher Favorit. Eröffnen wird die Begegnung Philipp Kohlschreiber gegen Zsombor Piros, danach spielt Zverev gegen Peter Nagy (Tennis, Davis Cup: Deutschland - Ungarn an 16 Uhr im LIVETICKER)

- Handball: Schaulaufen der DHB-Männer beim Allstar Game

Zum Schaulaufen der Publikumslieblinge kommt es in Stuttgart. Beim Allstar Game trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft, die bei der Heim-WM die Massen begeistert hatte, auf eine Bundesliga-Weltauswahl. In dem Aufeinandertreffen um 19.00 Uhr sind spielerische Leckerbissen garantiert.

- Wintersport: Skiflug-Show in Oberstdorf

Mit drei Weltcupfliegen in Oberstdorf beginnt für die deutschen Skispringer die heiße WM-Phase. Die Euphorie des Saisonbeginns ist bei Bundestrainer Werner Schuster gewichen, die prominentesten Flieger bereiten Sorgen. Severin Freund ist im Allgäu sogar gar nicht dabei. (Skiflug-Weltcup in Oberstdorf ab Freitag, 16.10 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Jadon Sancho zeigt im Trainingsspiel des BVB einen unfassbaren Move. Wenn er den so mal in der Bundesliga auspacken würde...