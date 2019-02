SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Fix! Historischer Deal für Ramsey

Die Zukunft von Aaron Ramsey ist offenbar geklärt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler hat nach Informationen der BBC bei Juventus Turin eine vorvertragliche Vereinbarung unterschrieben. (Zum Bericht)

- US-Supertalent wählt die NFL

Die Entscheidungsfindung schien ewig anzudauern - doch nun steht es fest: Das US-amerikanische Supertalent Kyler Murray hat sich entschieden, seine Karriere im Football und damit in der NFL zu bestreiten. Das verkündete der 21-Jährige offiziell auf Twitter. (Zum Bericht)

- Formel 1: Williams mit neuem Sponsor

Das britische Formel-1-Team Williams wird ab sofort vom US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmen ROKiT gesponsert. Dies gab Williams am Montag bekannt. (Zum Bericht)

- Türkei entlässt Nationaltrainer

Der Türkische Fußball-Verband (TFF) hat Mircea Lucescu als Nationaltrainer entlassen. Dies bestätigte der Verband am Montag. (Zum Bericht)

- Sancho schwärmt von Reus

Sie sind das absolute Offensiv-Traumduo bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho und Marco Reus. Gemeinsam haben sie in der Bundesliga 20 Tore erzielt und 20 aufgelegt. In der Champions League sind es zwei Tore und zwei Vorlagen. (Zum Bericht)

- Browns holen Frauen-Treter Hunt

Die Cleveland Browns aus der NFL haben Frauen-Treter Back Kareem Hunt verpflichtet. Dies teilte das Team aus Ohio am Montag mit. (Zum Bericht)

- Köllner droht in Nürnberg das Aus

Wie geht es weiter mit Michael Köllner beim 1. FC Nürnberg? Über diese Frage wird beim Club seit zwei Tagen intern ernsthaft diskutiert.

Das Ergebnis ist aller Wahrscheinlichkeit nach, dass Köllner gehen muss. Denn sein Befürworter, Sportvorstand Andreas Bornemann, wurde am späten Montagabend entlassen (Zum Bericht)

- NBA: Westbrook historisch bei OKC-Sieg

Russell Westbrook von den Oklahoma City ThunderAnzeige: Unterstütze jetzt Dein Team auf Nike.com [powered by kontextR] hat sich endgültig seinen Platz in den Geschichtsbüchern der NBA gesichert.

Dem Point Guard gelang beim 120:111-Heimsieg von OKC über die Portland Trail Blazers sein zehntes Triple-Double in Folge. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: Manchester United empfängt Paris Saint-Germain

Es ist soweit. Auch die Champions League kommt aus der Winterpause und steigt in die KO-Phase ein. Für Manchester United geht es im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel ist in Paris angetreten, um endlich die große Sehnsucht nach dem CL-Titel in Paris zu stillen. Dafür wäre ein gutes Ergebnis im Hinspiel in Manchester ein gutes Fundament. (Champions League, Achtelfinale: Manchester United - Paris Saint-Germain, ab 21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Champions League: Porto muss zur Roma

Der FC Porto hat sich in der SChalke-Gruppe ungeschlagen den ersten Platz gesichert und geht damit als leichter Favorit in das Match bei AS Rom. Allerdings hat die Roma schon letzte Saison gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Da scheiterten sie erst im Halbfinale am FC Liverpool. (Champions League, Achtelfinale: AS Rom - FC Porto, ab 21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- SKI-WM: Teamwettbewerb

Im Mixed Alpine Team Event hat das deutsche Team nicht nächste Chance, die erste Medaille zu holen. Zum Auftakt geht es für den DSV gegen das Team aus Großbritannien. Allerdings müssen Christina Geiger, Linus Straßer und Co. auf Felix Neureuther verzichten. (Ski-WM: Teamwettbewerb, ab 16.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

BBL: ALBA Berlin kämpft um den Anschluss an die vorderen Plätze

Am 21. Spieltag geht es für ALBA Berlin darum, den Anschluss an Vechta und Oldenburg nicht komplett zu verlieren. Dafür braucht es aber zwingend einen Sieg gegen die Basketball Löwen Braunschweig. Bei einer Niederlage müssten die Hauptstädter eher auf ihre Verfolger schauen. (BBL, 21. Spieltag: ALBA BERLI - Basketball Löwen Braunschweig, ab 19.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

