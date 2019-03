Dank Max Kruse bleibt Werder Bremen im Jahr 2019 weiterhin ungeschlagen. Auch wegen eines Treffers von Emre Can gewinnt Juventus Turin das turbulente Topspiel beim SSC Neapel und steht kurz vor der nächsten Meisterschaft.

Auch am Abend rollt der Ball wieder: In der zweiten Liga arbeitet der Hamburger SV weiter an der Rückkehr in die Bundesliga. Ein Sieg gegen Greuther Fürth würde dabei helfen. In der Regionalliga Bayern empfängt der FC Memmingen den TSV 1860 Rosenheim.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen.

Das ist passiert

- Kruse rettet Bremer Rekord

Der VfL Wolfsburg verpasst zum Abschluss des 24. Spieltags den Sprung auf Platz fünf. Max Kruse rettet Werder Bremen immerhin einen Punkt. (Zum Bericht)

- Klopp meckert über Wind im Derby

Der FC Liverpool verpasst den Sprung auf Platz eins der Premier League. Chelsea müht sich in Fulham zum nächsten Sieg. Kepa ist der Retter der Blues. (Zum Bericht)

- Juventus gewinnt dramatisches Topspiel

Das Topspiel der Serie A wird zum wilden Spektakel. Zwei Spieler fliegen vom Platz. Nach dem Sieg von Juventus in Neapel ist die Meisterschaft wohl entschieden. (Zum Bericht)

- Doll: "Jeder kann sich nur schämen"

Hannover 96 taumelt nach einer desolaten Vorstellung dem Abstieg entgegen. Der blutleere Auftritt in Stuttgart sorgt für Ratlosigkeit. Trainer Doll resigniert. (Zum Bericht)

- Flensburg fegt über Lemgo hinweg

Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt marschiert in der HBL gegen Lemgo zum nächsten Sieg und wahrt seine Weiße Weste. Leipzig verschlimmert die Abstiegssorgen in Gummersbach. (Zum Bericht)

- NBA: OKC siegt trotz Fehlwurf-Festival

Oklahoma City Thunder wendet so gerade noch eine Niederlage gegen die Memphis Grizzlies ab. Dennis Schröder und Russell Westbrook hadern mit ihrem Wurf.

- Bob: Deutscher Doppelsieg bei WM

Mariama Jamanka gewinnt bei der Bob-WM in Whistler den zweiten großen Titel ihrer Karriere. Dabei profitiert sie vom schweren Sturz ihrer ärgsten Rivalin. (Zum Bericht)

- DLV-Stars schrammen an Gold vorbei

Christina Schwanitz verpasst bei der Hallen-EM in Glasgow Gold nur um Haaresbreite. Cindy Roleder und Malaika Mihambo ergeht es nicht besser. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth

Der Hamburger SV arbeitet weiter an der Rückkehr in die Bundesliga. Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen steht das Team von Hannes Wolf im Heimspiel gegen Greuther Fürth jedoch gehörig unter Druck. (2. Bundesliga: Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

