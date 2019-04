Am Dienstag stehen die ersten Viertelfinals im DFB-Pokal an. International sind ManUnited und Barca gefordert. In der DEL steigt das erste Playoff-Halbfinale.

In der vergangenen Nacht hatte Dirk Nowitzki seinen nächsten großen Auftritt. Philipp Lahm äußert zum "Fall Grindel".

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag zusammengefasst.

Das ist passiert

- Premier League: Arsenal schnappt sich Rang drei

Der FC Arsenal schlägt mit Mesut Özil in der Startelf Newcastle United souverän. Der Lohn ist der dritte Rang. Die Gunners überholen Stadtrivalen Tottenham. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Dynamo Dresden siegt bei Erzgebirge Aue

Im Sachsenderby der 2. Bundesliga dreht Dynamo Dresden einen Rückstand bei Erzebirge Aue. In der Tabelle bleibt Aue allerdings einen Punkt vor den Dresdnern. (Zum Bericht)

- DFB weiht Hall of Fame ein - Grindel schweigt

Der DFB hat die Hall of Fame im Fußballmuseum in Dortmund eröffnet. Das "Who is Who" des deutschen Fußballs ist vor Ort, nur ein lebendes Mitglied der Gründungself fehlt. (Zum Bericht)

- 3. Liga: VfL Osnabrück baut Vorspung aus

Der VfL Osnabrück schlägt die Sportfreunde Lotte und marschiert weiter in Richtung Titel der 3. Liga. Die Niedersachsen haben schon neun Punkte Vorsprung. (Zum Bericht)

- Lahm will kein DFB-Präsident werden

Philipp Lahm äußert sich am Rande der Einweihung der Hall of Fame in Dortmund zu den Gerüchten um eine mögliche Grindel-Nachfolge - mit deutlichen Worten. (Zum Bericht)

- NBA: Nowitzki bei Mavs-Sieg gefeiert

Die Fans der Dallas Mavericks haben Dirk Nowitzki in dessen voraussichtlich sechstletztem NBA-Spiel erneut gehuldigt. Beim 122:102-Erfolg der Mavs gegen die Philadelphia 76ers forderten die Zuschauer im vierten Viertel - als die Partie quasi schon entschieden war - die Einwechslung des deutschen Superstars. (Zum Bericht)

- Wrestling: Wilde Eskalation vor WrestleMania

Fünf Tage vor der WWE-Megashow WrestleMania 35 zog die Wrestling-Liga noch einmal alle Register, um den Appetit darauf zu vergrößern. Zu Beginn von Monday Night RAW verkündete Liga-Vorstand Stephanie McMahon, dass am Sonntag im MetLife Stadium bei New York beide Damen-Titel im Dreikampf zwischen Ronda Rousey, Becky Lynch und Charlotte Flair beide Titelgürtel auf dem Spiel stehen werden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Pokal: Paderborn empfängt den HSV

Es ist wieder DFB-Pokal. Die Viertelfinals stehen an. Den Anfang machen des SC Paderborn und der Hamburger SV. Es steht also damit sicher ein Zweitligist im Halbfinale (DFB-Pokal: SC Paderborn - Hamburger SV, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DFB-Pokal: Augsburg trifft auf RB Leipzig

Auch ein Bundesliga-Duell steht am Abend an. Augsburg und Leipzig kämpfen um den Einzug ins Pokalhalbfinale. (DFB-Pokal: FC Augsburg - RB Leipzig, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Premier League: Wolverhampton Wanderers - Manchester United

Auch die Premier League spielt am Abend. Für Manchester United und Trainer Ole Gunnar Solskjaer geht es zu den Wolverhampton Wanderers. Gegen die Wolves hatten schon so manche Spitzenteams in dieser Saison ihre Probleme. (Premier League: Wolverhampton Wanderers - Manchester United, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- La Liga: FC Villareal - FC Barcelona

In der La Liga rollt der Ball ebenfalls. Tabellenführer FC Barcelona ist zu Gast beim FC Villareal. Sehen wir die nächste Zaubershow von Lionel Messi? (La Liga: FC Villareal - FC Barcelona, 21.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey Live - DEL Playoffs

Die Halbfinals der DEL stehen an. Die Adler Mannheim treffen auf die Kölner Haie. SPORT1 übertragt den Kracher ab 19.15 Uhr LIVE im TV und STREAM.

