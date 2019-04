Im DFB-Pokal steht das erste Halbfinale an.

RB Leipzig muss beim Hamburger SV ran und hat somit den vermeintlich leichtesten Gegner im Pokal-Halbfinale erwischt. Das Team von Ralf Rangnick reist trotzdem mit viel Respekt in die Hansestadt.

In der Nacht auf Dienstag haben die Milwaukee Bucks des Einzug in die zweite Runde der NBA-Playoffs perfekt gemacht. Die Houston Rockets haben es hingegen verpasst, frühzeitig das Ticket zu lösen.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Wolfsburg rettet spätes Remis

Der VfL Wolfsburg hat zum Abschluss des 30. Spieltags durch ein Last-Minute-Tor von Verteidiger John Anthony Brooks (90.) ein 1:1 (0:0)-Remis gegen Eintracht Frankfurt gerettet. Die Hessen sahen nach Jonathan de Guzmans späten Führungstreffer (78.) schon wie der sichere Sieger aus. (Zum Bericht)

- Premier League: Chelsea patzt gegen Burnley

Eintracht Frankfurts Europa-League-Halbfinalgegner FC Chelsea lässt in der englischen Meisterschaft einmal mehr Punkte liegen. Zehn Tage vor dem Europacup-Gastspiel am Main kamen die Blues daheim nicht über ein 2:2 (2:2) gegen Abstiegskandidat FC Burnley hinaus. Jungstar Callum Hudson-Odoi zog sich einen Riss der Achillessehne zu und dürfte damit über die Sommerpause hinaus pausieren müssen.(Zum Bericht)

- VfL-Coach: Entscheidung steht bevor

Trainer Oliver Glasner vom österreichischen Bundesligisten Linzer ASK rechnet schon bald mit einer Entscheidung über einen Wechsel zum VfL Wolfsburg. "Wir wollen die Saison in Ruhe und auf hohem Niveau zu Ende spielen, ich denke, dass sicherlich zeitnah eine Entscheidung fallen wird", sagte der 44-Jährige am Rande des 2:2 bei Austria Wien am Sonntag bei Sky Austria. (Zum Bericht)

- Darts: Hopp scheitert im Halbfinale

Bitteres Aus für Max Hopp bei der German Darts Grand Prix in München: Der 22-Jährige schied im Halbfinale denkbar knapp gegen Simon Whitlock aus. 7:6 hieß es am Ende für "The Wizard" - nach einem Krimi, der beiden Spielern alles abverlangte. (Zum Bericht)

- Greek Freak führt Bucks zum Sweep

Die Milwaukee Bucks sind dank Giannis Antetokounmpo souverän in die zweite Runde der NBA-Playoffs eingezogen. Auch Spiel vier in der Best-of-Seven-Serie bei den Detroit Pistons konnten die Bucks mit einem Kantersieg für sich entscheiden. Der "Greek Freak" hatte maßgeblichen Anteil am 127:104-Erfolg. Mit 41 Zählern durfte sich der Forward über den Titel Topscorer freuen. Die Houston Rockets haben die Chance bei den Utah Jazz verpasst, vorzeitig in die nächste Playoff-Runde einzuziehen. (Zum Bericht)

- Dallas Stars stürmen in Runde zwei

Die Dallas Stars stehen in den Play-offs der NHL als fünftes Team in der nächsten Runde. Der Stanley-Cup-Gewinner von 1999 besiegte die Nashville Predators nach Verlängerung mit 2:1 und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 für sich. Dagegen droht Titelverteidiger Washington Capitals das frühe Aus. Der Hauptstadtklub unterlag bei den Carolina Hurricanes mit 2:5 und musste den 3:3-Ausgleich in der Serie hinnehmen. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Braunschweig verschärft KFC-Krise

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 3. Liga einen ungemein wichtigen Sieg gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Ostermontag zum Abschluss des 34. Spieltags souverän 3:0 (1:0) beim KFC Uerdingen durch, kletterten damit auf Platz 14 und haben zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. (Zum Bericht)

- Regionalliga Bayern: Burghausen gewinnt Verfolgerduell

In der Regionalliga Bayern hat Wacker Burghausen am 30. Spieltag das Verfolgerduell beim 1. FC Schweinfurt 05 mit 3:2 (2:1) für sich entscheiden können. Schweinfurt bleibt trotz der Niederlage Tabellenvierter, aber nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Burghausenern. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- RB mit Respekt ins Pokal-Halbfinale

Aufstiegsaspirant Hamburger SV und Bundesligist RB Leipzig kämpfen um einen Platz im Finale des DFB-Pokals am 25. Mai in Berlin (DFB-Pokal Halbfinale: Hamburger SV - RB Leipzig, ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Die Hanseaten, die in Liga zwei trotz Formschwäche weiter einen direkten Aufstiegsplatz belegen, könnten erstmals seit ihrem letzten Pokalsieg vor 32 Jahren wieder ins Endspiel einziehen. Für Leipzig wäre es die erste Finalteilnahme in der erst zehnjährigen Vereinsgeschichte.

- Boll startet bei WM

Timo Boll greift bei der Tischtennis-WM in Budapest ins Geschehen ein. Die Auslosung hat es gut gemeint mit dem Weltranglistenfünften: Zum Auftakt im Einzel wartet ein Qualifikant, zudem würde erstmals seit acht Jahren bei einem großen Turnier bis zum Halbfinale nicht ein einziger Chinese den Weg des Rekordeuropameisters kreuzen. 2011 in Rotterdam hatte Boll mit Bronze seine einzige WM-Medaille im Einzel errungen.

Das müssen Sie sehen

- NBA: Detroit Pistons - Milwaukee Bucks

Die besten Korbjäger der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV-Sender überträgt in der Saison 2018/19 ausgewählte Spiele aus der NBA live, jetzt geht es in die Playoffs. Aus der Eastern und Western Conference ziehen die jeweils acht besten Teams in die erste Runde der NBA Playoffs 2019 ein. Gespielt wird in den Playoff-Serien im Best-of-Seven-Modus. SPORT1+ zeigt in der ersten Runde Detroit Pistons - Milwaukee Bucks aus der Eastern Conference, Game 4 (ab 18.25 Uhr auf SPORT1+).

Das Video-Schmankerl

Karim Benzema bricht einen 20 Jahre alten Vereinsrekord von Real Madrid. Der Franzose trifft acht Mal in Folge für den Verein, ohne dass einer seiner Teamkollegen ein Tor schießt.