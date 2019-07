Nach dem Ruhetag geht es in Wimbledon in die heiße Phase: Am Montag stehen alle Achtelfinals bei Herren und Frauen am sogenannten Manic Monday an. Deutsche sind im Einzel keine mehr dabei, dafür liegt der Fokus auf der erst 15-jährigen Cori Gauff.

Am Sonntag und in der Nacht auf Montag gab es zahlreiche Final-Entscheidungen im Fußball: Bei der Frauen-WM triumphierten die USA, den Titel bei der Copa América holte sich Brasilien und im Endspiel des Gold-Cups gewann Mexiko.

Das ist passiert

- Rapinoe führt USA zum WM-Titel

Die US-Fußballerinnen haben zum vierten Mal den Weltmeister-Titel gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich im Finale in Lyon gegen Europameister Niederlande mit 2:0 (0:0) durch und sicherte sich nach 1991, 1999 und 2015 erneut den WM-Pokal. US-Präsident Donald Trump gratulierte via Twitter. (Zum Bericht)

- Griezmann bleibt Atlético-Training fern

Antoine Griezmann treibt den Poker um seine eigene Zukunft auf die Spitze. Der Stürmer ist am Sonntag nicht zum Trainingsauftakt von Atlético Madrid und der anschließenden Fahrt zum Flughafen aufgetaucht. Außerdem will er die in seine Ausstiegsklausel festgelegte Ablösesumme von 120 Millionen Euro angeblich selbst beim spanischen Verband RFEF hinterlegen, wodurch sein Arbeitsverhältnis mit Atlético offiziell beendet würde. (Zum Bericht)

- Copa América: Brasilien holt den Titel

Die brasilianische Nationalmannschaft hat auch ohne den verletzten Neymar den Titel beim Heimturnier in der Copa América gewonnen. Beim 3:1 gegen Peru war Gabriel Jesus von Manchester City der entscheidende Mann, in der 1. Halbzeit bereitete er die Führung vor und traf selbst zum 2:0. Nach dem Wechsel sah der Stürmer Gelb-Rot, Brasilien brachte die Führung jedoch über die Zeit. (Zum Bericht)

- Mexiko triumphiert beim Gold Cup

Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat das Duell gegen den ewigen Rivalen USA für sich entschieden und zum achten Mal den Gold Cup gewonnen. Das Team des früheren Barca-Trainers Gerardo Martino setzte sich im Endspiel in Chicago gegen den Titelverteidiger 1:0 (0:0) durch. (Zum Bericht)

- Afrika-Cup: Madagaskar und Algerien weiter

Das Sommermärchen des Debütanten Madagaskar beim Afrika-Cup in Ägypten geht weiter. Die Fußballer besiegten im Achtelfinale die Demokratische Republik Kongo im Elfmeterschießen mit 4:2 und zogen ins Viertelfinale ein. Im zweiten Achtelfinale des Tages behielt Algerien seine weiße Weste und feierte beim 3:0 (1:0) gegen Guinea den vierten Sieg ohne Gegentor im vierten Spiel. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tour de France: 3. Etappe

Zwei Tage befand sich Brüssel im Radsport-Fieber, am Montag kehrt das Spektakel der 106. Tour de France der Hauptstadt und ganz Belgien nach dem Grand Départ den Rücken. Die dritte Etappe hat es besonders im Finale in sich. (Tour de France 2019: Tag 3 ab 12.20 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Wimbledon: Achtelfinale mit Gauff und Djokovic

Am siebten Tag des traditionsreichen Tennisturniers in Wimbledon werden die ersten Fahrscheine fürs Viertelfinale vergeben. Bei den Herren ist Novak Djokovic im Einsatz, bei den Damen sind mit Karolína Plísková und Simona Halep die Plätze zwei und drei der Weltrangliste vertreten. Halep trifft auf US-Wunderkind Cori Gauff. (Wimbledon: Alle Achtelfinals im LIVETICKER)

- Afrika-Cup: Achtelfinale

Beim Afrika-Cup stehen die letzten Achtelfinals an. Zunächst will die Elfenbeinküste ihre Favoritenstellung gegen Mali bestätigen (Afrika-Cup: Elfenbeinküste - Mali ab 18 Uhr im LIVETICKER), anschließend kommt es zum spannenden Duell Ghana - Tunesien (Afrika-Cup: Ghana - Tunesien ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Das Video-Schmankerl

Der FC Liverpool ist zurück aus dem Urlaub. Jürgen Klopp begrüßt Spieler und Mitarbeiter zum Start der Saisonvorbereitung - und staunt über einen Neuzugang.