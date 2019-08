Im letzten Jahr verpasste Ajax Amsterdam erst in letzter Sekunde den Sprung ins Finale der Champions League.

Trotzdem müssen die Niederländer in dieser Saison den Gang durch die Qualifikation nehmen, um sich erneut für die Königsklasse zu qualifizieren. Gegner in der 3. Qualifikationsrunde ist PAOK Thessaloniki aus Griechenland. Alexander Zverev kämpft beim ATP-Turnier in Kanada um den Einzug ins Achtelfinale.

Gestern Abend schockierte die traurige Nachricht vom Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht die Sportwelt, der HSV und Waldhof Mannheim feierten jeweils den ersten Saisonsieg.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- 2. Liga: HSV feiert deutlichen Auswärtssieg

Der HSV hat in der 2. Bundesliga eindrucksvoll den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking setzte sich im Spitzenspiel des 2. Spieltags beim 1. FC Nürnberg verdient mit 4:0 (2:0) durch und schob sich mit vier Zählern auf den dritten Platz vor. Jeremy Dudziak (12.), Sonny Kittel (30.) mit einem direkt verwandelten Freistoß, der eingewechselte Khaled Narey (72.) und Tim Handwerker (81.) per Eigentor sorgten für die Tore. (Zum Bericht)

- Belgischer Radprofi Lambrecht stirbt

Der belgische Radprofi Bjorg Lambrecht ist auf der dritten Etappe der 76. Polen-Rundfahrt nach einem Sturz im Alter von 22 Jahren ums Leben gekommen. Das bestätigte sein Rennstall Lotto Soudal am Montagabend. "Die größtmögliche Tragödie für Bjorgs Familie, Freunde und Teamkollegen ist geschehen. Ruhe in Frieden, Bjorg", teilte der belgische Rennstall auf Twitter mit. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Waldhof schießt Löwen ab

Aufsteiger Waldhof Mannheim hat in der 3. Liga den ersten Saisonsieg gefeiert. Zum Abschluss des vierten Spieltags gewann das Team von Trainer Bernard Trares gegen 1860 München 4:0 (1:0) und bleibt damit ungeschlagen. Michael Schultz (32.), Gianluca Korte per Doppelpack (49./53.) und Dorian Diring (89.) ließen die Gastgeber mit ihren Treffern jubeln. (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber scheitert in Toronto in Runde eins

Tennis-Star Angelique Kerber hat in ihrem ersten Match nach dem frühen Wimbledon-Aus und der Trennung von Trainer Rainer Schüttler eine weitere Enttäuschung erlebt. Beim WTA-Turnier in Toronto schied die dreimalige Grand-Slam-Siegerin gegen Darya Kassatkina (Russland) mit 6:0, 2:6, 4:6 aus. (Zum Bericht)

- Tennis: Struff lässt Tsonga keine Chance

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat zum Start des ATP-Masters in Montreal überzeugt. Der 29-Jährige bezwang zum Auftakt des Hartplatzturniers den früheren Australian-Open-Finalisten Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) in nur 68 Minuten souverän mit 6:2, 6:2. Struffs Gegner in der zweiten Runde ist Hamburg-Sieger Nikolos Basilaschwili (Georgien). (Zum Bericht)

- Tennis: Görges kämpft sich weiter

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat sich beim WTA-Turnier in Toronto in die zweite Runde gezittert. Die 30-Jährige bezwang zum Auftakt des Hartplatzturniers die Slowenin Polona Hercog mit 6:3, 1:6, 7:6 (7:5). In der zweiten Runde trifft Görges auf die an Position elf gesetzte Schweizerin Belinda Bencic.(Zum Bericht)

- DFL-Plan: Trainersperre nach vier Gelben Karten

Die Trainer der Bundesliga sollen künftig nach vier Gelben Karten gesperrt werden. Einen entsprechenden Antrag wird das DFL-Präsidium der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am 21. August vorlegen. Bislang war bei der neu eingeführten Regelung über eine mögliche Sperre nach drei Gelben Karten spekuliert worden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Zverev kämpft um Achtelfinale in Kanada

Beim ATP-Turnier in Kanada kämpft Alexander Zverev um den Einzug ins Achtelfinale. Sein Gegner in Montreal in der Runde der letzten 32 ist der Brite Cameron Norrie (Tennis, Rogers Cup: Cameron Norrie - Alexander Zverev, ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Champions-League-Qualifikation: Ajax in Saloniki gefordert

Im letzten Jahr mischte Ajax Amsterdam mit seiner jungen, hochtalentierten Truppe die Champions League auf und scheiterte erst im Halbfinale hauchdünn an Tottenham Hotspur. In dieser Saison muss sich der niederländische Meister erst für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren. Gegner dort ist am Dienstagabend PAOK Saloniki aus Griechenland. (Champions League, Qualifikation: Paok Saloniki - Ajax Amsterdam, ab 19 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das Video-Schmankerl des Tages

Julian Nagelsmann beweist im Training ein ganz feines Füßchen – seine Spieler dürfte der neue Coach damit wohl beeindruckt haben.