Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihren Neustart nach dem Final-Aus bei der Europameisterschaft erfolgreich absolviert.

Das deutsche Erfolgsdoppel um Andreas Mies und Kevin Krawietz ist im Halbfinale der US Open gescheitert, Serena Williams steht dagegen im Finale.

Die Green Bay Packers mühen sich zum NFL-Saisonstart zu einem Sieg gegen die Chicago Bears.

In der EM-Qualifikation trifft das DFB-Team auf die Niederlande.

Das ist passiert

- Packers gewinnen NFL-Saisonauftakt

Die Green Bay Packers feiern zum Auftakt in die NFL-Jubiläumssaison einen Sieg. Im Spiel gegen die Chicago Bears bekommen die Zuschauer offensiv allerdings äußerst wenig geboten. (Zum Bericht)

- U21 überzeugt beim Neuanfang

Es war das erste Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft seit dem bitteren Aus im EM-Finale. Die neu-formierte Truppe von Stefan Kuntz startete mit einem 2:0-Sieg gegen Griechenland in die Vorbereitung auf die EM-Qualifikation. (Zum Bericht)

- Finaltraum von Krawietz/Mies geplatzt

Lange lebte der Traum vom zweiten Grand-Slam-Finale innerhalb eines Jahres für das deutsche Erfolgsdoppel Krawietz/Mies. Bei den US Open scheitert das Duo im Halbfinale. (Zum Bericht)

- Williams stürmt US-Open-Finale

Serena Williams steht zum zehnten Mal im Endspiel der US Open und ist nur noch einen Sieg von ihrem 24. Grand-Slam-Titel entfernt. Im Finale muss sie gegen eine Kanadierin antreten. (Zum Bericht)

- EM-Qualifikation: Spanien und Italien siegen knapp

In der Qualifikation zur EM 2020 duseln sich Spanien und Italien zum Sieg, Dänemark und Schweden feiern hohe Siege. Die Schweiz kommt nicht über ein Remis hinaus. (Zum Bericht)

- CHL: München kassiert erste Niederlage

Der Gewinn der Champions Hockey League ist eins der ausgegeben Ziele beim deutschen Vizemeister EHC Red Bull München. Nun setzte es die erste Pleite. (Zum Bericht)

- HBL: Flensburg zurück in der Spur

Zum Start des 4. Spieltages der Handball-Bundesliga zeigt die SG Flensburg-Handewitt eine Reaktion auf den Dämpfer gegen Wetzlar. Leipzig verliert erstmals. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- US Open: Der Weg ins Finale

In Flushing Meadows ermitteln die Herren das Finale der US Open. In der Runde der letzten Vier trifft Daniil Medvedev auf Gregor Dimitrov. Mit SPORT1 verpassen Sie nichts (US Open, Halbfinale: Daniil Medvedev - Gregor Dimitrov, ab 22 Uhr im LIVETICKER). Später fordert Marco Berrettini den Großmeister Rafael Nadal. (US Open, Halbfinale: Marco Berrettini - Rafael Nadal, Samstagmorgen ab 0 Uhr im LIVETICKER).

- EM-Quali: Klassiker zwischen Deutschland und Niederlande

Ungeschlagen und punktverlustfrei steht Deutschland nach drei Spielen in der EM-Qualifikation in Gruppe C bestens da. Im Hinspiel gegen die Niederlande gelang der DFB-Elf ein 3:2-Last-Minute-Sieg, nun will das deutsche Team dieses Ergebnis bestätigen. Im Nachbarschafts-Klassiker trifft Deutschland am Abend in Hamburg auf Oranje. (EM-Qualifikation: Deutschland - Niederlande, ab 20:45 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball-WM: Zweite Runde startet

Bei der Basketball-WM in China ist die Gruppenphase beendet, nun geht es in die Zweite Runde. Unter anderem trifft Polen auf Russland (Basketball WM: Polen - Russland, ab 10 Uhr im LIVETICKER). Außerdem steht am Nachmittag das Nachbarschaftsduell zwischen Spanien und Italien an. (Basketball WM: Italien - Spanien, ab 14:30 Uhr im LIVETICKER)

