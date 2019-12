Am Samstag ist in der Welt des Sports wieder allerhand geboten!

In der Bundesliga kämpfen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach um die Herbstmeisterschaft. Bayern München will mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Führungsduo dranbleiben.

Bei der Darts-WM (LIVE im TV auf SPORT1) kommt es unter anderem zum Duell zwischen Mensur Suljovic und der Engländerin Fellon Sherrock.

Im Wintersport sind die besten Biathleten, Skispringer und Skifahrer im Weltcup gefordert.

Das ist passiert

- Bundesliga: BVB stolpert bei Angstgegner Hoffenheim

Die Aufholjagd von Borussia Dortmund ist vier Tage vor Heiligabend trotz eines Treffers von WM-Held Mario Götze brutal gestoppt worden. Bei seinem Angstgegner TSG Hoffenheim verlor der BVB zum Auftakt des 17. Spieltags mit 1:2. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt Krisenduell

Der 1. FC Nürnberg hat einen überlebenswichtigen Erfolg gefeiert und sich damit zumindest etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Der Bundesliga-Absteiger behielt im Krisenduell mit Dynamo Dresden die Oberhand. Im zweiten Spiel gewann der SV Wehen Wiesbaden beim Karlsruher SC. (Zum Bericht)

- DEL: Mannheims Serie reißt

Im Traditionsduell zwischen den Eisbären Berlin und Meister Adler Mannheim haben sich die Gastgeber aus der Hauptstadt mit einer starken Leistung durchgesetzt und beendeten die beeindruckende Serie der Mannheimer. Tabellenführer München fertigte Augsburg ab. (Zum Bericht)

- EuroLeague: Bayern unterliegen Barca

Der deutsche Meister Bayern München hat eine Überraschung gegen Titelanwärter FC Barcelona verpasst. In heimischer Halle mussten sich die Bayern dem zweimaligen EuroLeague-Champion trotz starker zweiter Halbzeit geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Deutschlands Topspieler Max Hopp und Debütant Nico Kurz sind in London geschlossen in die dritte Runde eingezogen. Der favorisierte Hopp kämpfte sich gegen den Niederländer Benito van de Pas zu einem Sieg, Kurz gelang zuvor gegen den an Nummer 15 gesetzten Engländer Joe Cullen eine weitere Überraschung. (Zum Bericht)

- NBA: Schröder glänzt bei OKC-Sieg

Dennis Schröder hat beim 126:108-Sieg der Oklahoma City Thunder in der Nacht auf Samstag erneut eine starke Performance aufs Parkett gezaubert. Gegen die Phoenix Suns legte der deutsche Nationalspieler, der von der Bank kam und 34 Minuten Einsatzzeit bekam, 24 Punkte, neun Rebounds und sechs Assists. (Zum Bericht)

- BVB droht Blocksperre nach Hopp-Schmähungen

Die Fans von Borussia Dortmund sind mit Beleidigungen gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp erneut negativ aufgefallen. Damit droht dem BVB für die kommenden drei Gastspiele in Sinsheim eine Sperre des Gästeblocks durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). (Zum Bericht)

- Mavs gewinnen auch ohne Doncic

Die Dallas Mavericks können es auch ohne ihren verletzten Superstar Luka Doncic! Bei den Philadelphia 76ers feierten die Mavs in der Nacht auf Samstag einen klaren 117:98-Erfolg. (Zum Bericht)

- Draisaitl verliert Duell mit Kahun

Die Edmonton Oilers stecken in der NHL in einer Formkrise. Gegen "Angstgegner" Pittsburgh Penguins um Dominik Kahun kassierte das Team um Nationalspieler Leon Draisaitl eine 2:5-Niederlage und musste bereits die sechste Pleite in den vergangenen sieben Spielen hinnehmen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Leipzig und Gladbach winkt Herbstmeisterschaft

Zum Abschluss der Hinrunde streiten RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga um die Herbstmeisterschaft. Den Leipzigern ist Tabellenplatz eins im Falle eines Sieges gegen den FC Augsburg (Bundesliga, 17. Spieltag: RB Leipzig - FC Augsburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wegen der deutlich besseren Tordifferenz praktisch nicht mehr zu nehmen, die punktgleichen Gladbacher müssen deshalb auf einen Ausrutscher hoffen und bei Hertha BSC (Bundesliga, 17. Spieltag: Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) punkten.

- Bundesliga: FC Bayern empfängt Wolfsburg

Zum Abschluss der Hinrunde muss der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg (Bundesliga, 17. Spieltag: FC Bayern - VfL Wolfsburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) ran - und muss unbedingt gewinnen. 9 Spiele, 21 Punkte, 30:7 Tore. Die Bilanz unter Interimstrainer Hansi Flick ist beachtlich, aber der Rekordmeister hat trotzdem seine Probleme. Auch gegen Freiburg hätte sich der FC Bayern nicht über einen Punktverlust beschweren dürfen. Aktuell beträgt der Rückstand auf RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach vier Punkte. Im Optimalfall schaffen es die Münchener diesen noch vor der Winterpause zu verringern.

- Fußball: Klopp spielt mit Reds um Titel bei Klub-WM

Teammanager Jürgen Klopp winkt mit dem FC Liverpool in Doha der zweite Titel des Jahres. Nach dem Triumph im europäischen Supercup treten die Reds im Finale der Klub-WM gegen Flamengo Rio de Janeiro (Klub-WM, Finale: FC Liverpool - Flamengo Rio de Janeiro ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) aus Brasilien an.

- Ski Alpin: Abfahrt mit Dreßen und Ferstl in Gröden

Für die deutschen Skirennläufer steht ein Highlight auf dem Programm. Im italienischen Gröden gehen Thomas Dreßen, Dritter am Freitag im Super-G, und Josef Ferstl in der Abfahrt (Ski Alpin, Abfahrt der Männer ab 11.45 Uhr im LIVETICKER) an den Start, Favoriten auf den Sieg sind aber andere: Der Italiener Dominik Paris, Beat Feuz aus der Schweiz und Vincent Kriechmayr aus Österreich haben die besten Karten.

- Biathlon: Doll geht von der Pole in die Verfolgung

Nach seinem Sieg im Sprint geht Benedikt Doll beim Weltcup in Le Grand Bornand um von der Pole Position in die Loipe (Biathlon, Verfolgung der Männer ab 13 Uhr im LIVETICKER) . Bei den Frauen (Biathlon, Verfolgung der Frauen ab 15 Uhr im LIVETICKER) hat Denise Herrmann die besten Aussichten, die als Fünfte startet.

Das müssen Sie heute sehen

- Motorport, Monster Jam:

Dicke Karren, dicke Reifen, dicke Action: SPORT1 präsentiert die Highlights Monster Jam Events in Anaheim (Motorsport: Monster Jam ab 12.30 Uhr im TV auf SPORT1). Die gewaltigen Monster Jam Trucks begeistern die Fans bereits seit Jahren mit spektakulären Stunts, waghalsigen Sprüngen und rasanten Rennen.

- Darts-WM Live

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. (Darts-WM, 2. Runde: ab 13.30 Uhr und ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). Am Samstag spielen unter anderem Adrian Lewis und Mensur Suljovic. Der Österreicher trifft in der Abendsession auf die Engländerin Fallon Sherrock.

-Volleyball Live, Spitzenduell in Stuttgart

Am 11. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen empfängt Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart den Zweiten SSC Palmberg Schwerin (Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - SSC Palmberg - Schwerin ab 17.55 Uhr LIVE im TV und STREAM). Die Schwäbinnen eroberten in der vergangenen Saison erstmals den Titel, als sie im Playoff-Krimi gegen Schwerin am Ende die besseren Nerven hatten.

Dramatik Pur im Ally Pally. Peter Wright ist schon so gut wie ausgeschieden, als Noel Malicdem die einfache 16 verfehlt und damit das Spiel wieder spannend macht.