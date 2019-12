Mauricio Pochettino spricht über seine Zukunft.

Der THW Kiel trotzt einer Evakuierung im DHB-Pokal.Red Bull München gerät in der CHL unter die Räder. In der NBA schafft Luka Doncic die nächste Bestmarke.

Manchester City rückt etwas näher an den FC Liverpool ran.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- NBA: Doncic mit Karriere-Rekord nach Horror-Start der Mavs

Die Dallas Mavericks feiern ihren nächsten Sieg und Luka Doncic gelingt ein persönlicher Rekord. Dabei erwischt Dallas einen sehr schwachen Start. (Zum Bericht)

- Hardens Gala verpufft bei Krimi

James Harden erzielt 50 Punkte für die Houston Rockets, dennoch gibt es eine Pleite. Die Los Angeles Lakers kehren in die Erfolgsspur zurück. (Zum Bericht)

- FCB? Pochettino spricht über Zukunft

Fünfeinhalb Jahre Premier League können ganz schön anstrengend sein. Das hat auch Mauricio Pochettino erkannt und sich deshalb in seine argentinische Heimat zurückgezogen. (Zum Bericht)

- Böse Klatsche! München droht CL-Aus

Vorjahresfinalist Red Bull München steht in der Champions Hockey League (CHL) vor dem Aus im Viertelfinale. (Zum Bericht)

- Kiel trotzt Evakuierung im Pokal

Der THW Kiel hat sich auch von einem Feueralarm nicht stoppen lassen und das Final-Four-Turnier um den deutschen Handball-Pokal erreicht. (Zum Bericht)

- Gabriel Jesus führt City zum Sieg

ManCity hat sich vom Last-Minute-Remis gegen Newcastle United am Wochenenden schnell erholt und den Rückstand auf den FC Liverppol zumindest bis Mittwoch verkürzt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League, 15. Spieltag

Showdown im Old Trafford und Derby an der Anfield Road!

Die Premier League bietet am Mittwoch gleich mehrere Topduelle. Bei Manchester United steht Trainer Ole Gunnar Solskjaer schwer in der Kritik und könnte bei einer weiteren Pleite vor dem Aus stehen. Nun kommt mit den Tottenham Hotspur (Premier League: Manchester United - Tottenham Hotspur ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ausgerechnet sein Vorgänger José Mourinho ins Old Trafford und könnte zum Zünglein an der Waage für die Zukunftsaussichten seines Nachfolgers werden.

Tabellenführer FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp empfängt derweil zum Merseyside-Derby den Stadtrivalen FC Everton. Bekommt die weiße Weste der Reds ausgerechnet im Derby gegen Everton den ersten Fleck?

- Ligue 1, 16. Spieltag

Paris Saint-Germain empfängt am 16. Spieltag der Ligue 1 den FC Nantes und kann mit einem Sieg die Tabellenführung ausbauen.

- Handball, DHB-Pokal

Das letzte Viertelfinale des DHB-Pokals ist ein echter Leckerbissen!

Die Rhein-Neckar Löwen empfangen mit dem TSV Hannover-Burgdorf das Überraschungsteam der laufenden Saison.

- Handball, WM der Frauen

Drei Spiele, drei Siege: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen steht bei der WM in Japan bereits in der Hauptrunde.

Doch nun wartet nach dem 26:25-Sieg über Dänemark mit Welt- und Europameister Frankreich (Handball-WM: Deutschland-Frankreich ab 11 Uhr im LIVETICKER) die wohl größte Herausforderung auf das DHB-Team.

- Biathlon

Endlich geht der Biathlon-Weltcup so richtig los.

Nach zwei Staffelrennen und dem ersten Sprint der Saison steht der erste Einzelwettkampf über 20 Kilometer bei den Herren in Östersund auf dem Programm (Biathlon: Einzel der Herren ab 16.15 Uhr im LIVETICKER).

Für Vorjahres-Gesamtweltcup-Siegerin Dorothea Wierer hätte der Start in die neue Saison indes kaum besser laufen können.

Die Italienerin siegte im Sprint von Östersund und möchte nun im Einzelrennen (Biathlon: Einzel der Frauen ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) nachlegen. Doch auch die deutschen Damen, allen voran Franziska Preuß, wollen im Kampf um den Sieg ein Wörtchen mitreden.

Das müssen Sie sehen

- SPORT1 News Live

SPORT1 präsentiert in der neuen Saison die aktuellen Themen aus dem Fußball und weiteren populären Sportarten.

Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Darüber hinaus werden die Zuschauer aus dem News-Studio der SPORT1-Redaktion mit einem Liveticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten und auch über die wichtigsten Sportevents des kommenden Tages informiert.

- Volleyball, Bundesliga der Frauen

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart sind derzeit nur schwer zu stoppen.

Vor rund einer Woche schlugen sie den Champions-League-Sieger Igor Gorgonzola Novara aus Italien, bevor sie drei Tage später in der Volleyball-Bundesliga gegen Suhl einen souveränen 3:0-Sieg einfuhren.

Im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Erfurt (Volleyball-Bundesliga: Stuttgart - Erfurt ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM) soll der dritte Sieg der Woche erfolgen.

Das Video-Schmankerl

Thomas Müller wird das bayerische Verdienstkreuz verliehen. Auf sportliche Fragen hat der Weltmeister von 2014 an diesem Tag eher keine Lust.