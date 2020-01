Am Dienstag rollt nach der Winterpause wieder der Ball in der 2. Bundesliga. Tabellenführer Arminia Bielefeld startet mit einem Heimspiel in das neue Jahr.

In Schladming findet ein Spektakel der besonderen Art statt: Der Nachtslalom, zu dem wieder zehntausende Fans Zuschauer erwartet werden.

Bei den Australian Open haben sich die Favoriten durchgesetzt und stehen im Halbfinale. Doch vor allem Roger Federer musste ums Weiterkommen zittern!

Das ist passiert

- Basketball: Neue Erkenntnisse zu Bryants Unfall

Der Unfalltod von NBA-Legende Kobe Bryant beschäftigt auch die Behörden. Sie präsentieren weitere Ermittlungsergebnisse und schildern den Funkkontakt zum Piloten. (Zum Bericht)

- AO: "Djoker" macht Duell gegen Federer klar

Novak Djokovic setzt sich im Viertelfinale der Australian Open gegen einen Kanadier durch. Nun erwartet den Titelverteidiger ein besonderes Duell mit Roger Federer. (Zum Bericht)

- AO: Federer feiert großes Comeback

Roger Federer steht bei den Australian Open nach einem Mega-Comeback im Halbfinale. Ein kurioser Zwischenfall bringt seinen Gegner Tennys Sandgren aus der Fassung. (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber und Görges fehlen im Fed Cup

Schlechte Nachrichten für das deutsche Team: Bei der Qualifikation für das Finalturnier des neuen Fed Cups muss Kapitän Rainer Schüttler auf Kerber und Görges verzichten. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Rangnick ledert gegen RB-Profis

Ralf Rangnick geht mit seinen ehemaligen Spielern hart ins Gericht. Allerdings nicht wegen der Niederlage gegen Frankfurt - sondern wegen einem Vorfall im Hotel. (Zum Bericht)

- DEL: Shugg verlässt den EHC

Der als "Notnagel" ins Team geholte Justin Shugg verlässt Red Bull München. Erst vor wenigen Tagen feierte er seinen 100. Scorerpunkt in der DEL. (Zum Bericht)

- Serie A: Eriksens Wechsel zu Inter perfekt

Christian Eriksen verlässt Tottenham Hotspur nach langem Transfer-Hickhack und läuft künftig in der Serie A auf. Bei Inter unterschreibt er für viele Jahre. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Schalke-Keeper Schubert verletzt

Markus Schubert muss verletzungsbedingt im Training aussetzen. Damit könnte Alexander Nübel wieder eine Option für das Tor der Königsblauen werden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Tabellenführer Bielefeld im Einsatz

Die Winterpause der 2. Bundesliga ist beendet und die Mannschaften kämpfen wieder um wichtige Punkte im deutschen Unterhaus. Zum Auftakt empfängt Tabellenführer Arminia Bielefeld den VfL Bochum (2.Bundesliga: Arminia Bielefeld - VfL Bochum, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zum Westfalenderby. Auch für Hannover 96 steht ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Der Bundesligaabsteiger steht vor einem schweren Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg (2.Bundesliga: SSV Jahn Regensburg - Hannover 96, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- Ski Alpin: Straßer hofft auf starkes Night Race

In Schladming steht am Abend ein Slalom-Weltcup (Ski Alpin: Slalom der Herren in Schladming ab 17.45 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm, und Linus Straßer will bei diesem Night Race wieder die Weltspitze angreifen: In der Steiermark hatte er 2015 mit Rang fünf sein bestes Weltcup-Resultat eingefahren. Favoriten sind aber Henrik Kristoffersen aus Norwegen, der Schweizer Daniel Yule und der Franzose Clement Noel.

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Am Tag nach Kobe Bryants Tod finden in der NBA zahlreiche bewegende Momente statt. Rein sportlich weiß Mavericks-Superstar Luka Doncic gegen Oklahoma zu überzeugen.